Na Arena, Cortella realiza palestra para cerca de 4 mil profissionais da Educação em Suzano

O professor, escritor e filósofo Mario Sergio Cortella realizou, na noite desta segunda-feira (21), uma palestra para cerca de 4 mil profissionais da Educação de Suzano. O evento aconteceu na Arena Suzano e marcou a volta às aulas da rede municipal de ensino.

Cortella apresentou sua palestra “Cenários Turbulentos, Mudanças Velozes”, falando sobre a mudança dos alunos e da necessidade de mudança dos professores, tanto no método de ensino quanto no tratamento com os alunos.

A participação foi opcional e o convite foi estendido a escolas particulares, faculdades, o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), escolas técnicas e representantes de conselhos municipais.

O objetivo, de acordo com a secretária de Educação, Renata Priscila, é ampliar a educação para além dos professores.

“Fico muito orgulhosa de fazer parte desse movimento. Temos a questão de trazer um olhar humanitário. A rede vem clamando por esse olhar e estamos fazendo esse trabalho. Quando trazemos o Cortella, é para deixarmos uma educação mais ampla, não ficando somente no trabalho dos professores ou outros profissionais da Educação. Nossa intenção foi trazer um público mais abrangente e que o olhar da educação se dê para a população como um todo”, explicou.

O prefeito Pedro Ishi disse que espera contar com outros pensadores para realizar novas palestras aos funcionários da Educação. Um nome citado na coletiva e que o chefe do Executivo disse ter vontade de trazer é Leandro Karnal.

“Temos vontade de trazer outros nomes, como o Cortella, em um planejamento que seguimos. Acho que é possível, sim, vir o Leandro Karnal, mas o desafio ficou grande, porque de primeira já traz o Cortella. Deixa a régua lá em cima. Temos que estudar uma série de coisas, valores, o assunto que queremos trazer em determinado momento. Vamos ver as possibilidades”, falou.

A secretária disse que é um marco para a Educação de Suzano. “As pessoas que estavam aqui quiseram estar, por isso enalteço que é um dia que fica marcado na Educação do nosso município. Estamos unindo a nossa energia, em um movimento de transformar a educação municipal para potencializar o que fazemos para as crianças”, finalizou.

Presenças

Marcaram presença no evento o prefeito Pedro Ishi; a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; o ex-prefeito e secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi; a ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi; os secretários Alex Santos, André Chiang, César Braga, Francisco Balbino, Itamar Viana, José Luiz Spitti, Paulo Pavione, Renata Priscila, Samuel Oliveira; e os vereadores Adilson Horse, André Dourado, Artur Takayama e João Sabugo.