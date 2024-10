Na região, 2.215 candidatos disputam 160 vagas nas câmaras

Pelo menos 2.215 candidatos disputam 160 vagas nas câmaras municipais nas cidades da região.

O levantamento é da Justiça Eleitoral e aponta grande concorrência entre os candidatos a vereador nas cidades do Alto Tietê.

Isso dá uma proporção de 13,8, quase 14 postulantes por vaga.

Mogi das Cruzes tem o maior número: 384 candidatos e 23 cadeiras à disposição.

Em seguida vem Suzano com 309 concorrentes para 19 vagas.

As demais cidades seguem com Itaquá (272 para 19 vagas) e Ferraz de Vasconcelos (233 para 17 vagas).

O DS fez levantamento no início deste ano com a média dos subsídios dos vereadores do Alto Tietê. Chegou a R$ 10,3 mil.

Maior cidade do Alto Tietê, Mogi das Cruzes possui 23 vereadores. Segundo a Câmara Municipal, o salário é de R$ 14.851,13. Em Suzano, são 19 vereadores que recebem subsídio mensal de R$ 12.500,00. É o mesmo número de parlamentares que atuam em Itaquaquecetuba (19), que recebem um salário de R$ 12.025,40.

Neste domingo, eleitores vão às urnas escolher as pessoas que irão ocupar os cargos de prefeito e vereador pelos próximos quatro anos. No sistema proporcional, as vagas são destinadas aos partidos e federações, e não a candidatas e candidatos.

Nos pleitos proporcionais, não existe mais a possibilidade de coligação.

O cálculo para encontrar os eleitos em eleições proporcionais é feito a partir dos chamados quocientes eleitoral (QE) e partidário (QP).

Quociente eleitoral: é obtido pela soma do número de votos válidos dividida pelo número de cadeiras em disputa.