Na véspera do Dia dos Namorados, comércio espera aumentar vendas

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano está com a expectativa de uma movimentação intensa durante o Dia dos Namorados. De acordo com a entidade, o movimento deve ser maior que no ano passado, mas não foi especificado uma porcentagem de aumento.

Ainda segundo as informações da ACE, o valor médio que deve ser gasto no Dia dos Namorados é de R$ 230 a R$ 280. A entidade definiu os segmentos que tem mais procura. “Cosméticos, artigos de uso pessoal, eletroeletrônicos com destaques para smartphones, supermercados para compra de alimentos e bebidas para um jantar especial, a alimentação fora do lar para comemorar a data em restaurantes, itens de vestuário e acessórios de moda”.

O Dia dos Namorados é uma data importante no comércio, tendo sempre uma grande movimentação. Mas por ser específica no presenteio de apenas um parceiro, datas mais gerais, como o Natal, costumam ter números melhores, já que os clientes procuram mais produtos para presentear amigos e familiares.

A ACE explicou, ainda, que o período de vendas começa a aumentar nas semanas que antecederam a data comemorativa. “Muitas pessoas optam por antecipar a compra para evitar a concorrência que cresce mais à medida que o dia especial se aproxima”. De acordo com a associação, isso se aplica aos segmentos de roupas, bijuterias e cosméticos.

Comerciantes esperam aumento

Comerciantes que conversaram com o DS se mostraram confiantes em um aumento no número de vendas. Adriano Mello, dono da loja Curió Sports, localizada na rua Monsenhor Nuno, contou sua expectativa.

“Em relação ao ano passado, a tendência é que melhore. O fluxo da loja aumenta bastante no Dia dos Namorados”.

Mello explicou quais são os itens que mais devem ser vendidos em seu comércio. “Camisas de time, agasalho de time. É mais relacionado aos times mesmo. Os outros itens saem, mas não é com o mesmo volume”.

Roseli Bispo, gerente das lojas O Boticário de Suzano, está confiante que as vendas nas lojas devem ter um aumento de 10% em relação ao ano passado. De acordo com Roseli, os produtos mais procurados e que mais devem sair são as colônias de lançamento da linha Coffee.

Jessica Silva, da Lucas Pratas, loja na Benjamin Constant, afirma que, no Dia dos Namorados, é “bem movimentado”. Os produtos na loja de bijuterias que mais saem são alianças. “Também saem bastante os conjuntos que a gente já deixa pronto para chamar a atenção do cliente”.