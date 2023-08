Na véspera do Dia dos Pais, lojas têm movimento intenso em Suzano

A véspera do Dia dos Pais movimentou, neste sábado (12), o comércio de Suzano. As lojas ficaram cheias.

O comércio espera aumento nas vendas. De acordo com a Associação Comercial e Empresarial (ACE), o crescimento deve ser entre 5% e 8%.

Ainda segundo a ACE, os itens mais procurados nesse período são: roupas, perfumes, calçados, almoço/jantar e produtos de cuidados pessoais. O preço médio de vendas está entre R$ 140,00 e R$ 250,00.

“A expectativa é a melhor possível, estamos esperando um crescimento de 10%, mas para isso precisamos estar preparados e estamos buscando esse caminho”, disse um comerciante da região central.

A expectativa deste ano é positiva. O DS trouxe, na semana passada, reportagem mostrando que o Dia dos Pais, comemorado no dia 13 de agosto, deve movimentar, aproximadamente, R$ 280 milhões em 2023, de acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), Valterli Martinez.

Esses números são referentes às cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema, Salesópolis e Biritiba Mirim. Arujá e Santa Isabel não são representadas pelo Sincomércio.

De acordo com o presidente, o Dia dos Pais deve ter um aumento de cerca de 4% em relação ao ano passado.

“É medido o índice de satisfação e confiança dos consumidores referente às datas. É usado também um levantamento de intenções de compra realizado pela Confederação Nacional do Comércio e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas”, explica Martinez.

O Dia dos Pais é o 4º melhor feriado para o comércio local, ficando atrás apenas de Natal, Dia das Mães e Dia das Crianças, nesta ordem.