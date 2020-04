‘Não pretendo me candidatar, mas dependo do partido’, diz Estevam em entrevista ao DS

Durante conversa para o DS Entrevista, o deputado estadual Estevam Galvão (DEM) contou que apresentou emendas para ajudar os municípios do Alto Tietê no enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19). As emendas são referentes à liberação de R$ 1 milhão para custeio da Santa Casa de Suzano além de outros valores (ainda a definir) destinados também para a Santa Casa de Mogi das Cruzes e para o Instituto de Câncer Doutor Arnaldo, localizado em São Paulo. Há ainda a expectativa de o deputado liberar uma parte dos recursos para a Santa Casa de São Paulo. No entanto, a prioridade dele neste momento é a região do Alto Tietê.

Muitos municípios do Estado de São Paulo estão montando Hospitais de Campanha para atender pacientes infectados pelo coronavírus. De acordo com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) as cidades da região do Alto Tietê que terão hospitais de campanha são a cidade de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Arujá.

Para o deputado Estevam a prevenção é sempre importante. "Temos que nos preparar. Não sabemos onde a doença vai chegar. Nossa expectativa é que isso não chega a ser necessário, mas você percebe que o Hospital das Clínicas já está 80% ocupado, o Emílio Ribas já está totalmente ocupado, todos os hospitais ligados ao SUS estão 80% ocupados e os hospitais de campanha de São Paulo já começaram a ser utilizados", apontou.

Estevam Galvão contou que o Hospital das Clínicas de Suzano já está totalmente desocupado. "O HC foi construído para ser um hospital para Suzano e região, para atendimentos de média e alta complexidade. Ali nós temos dez Unidades de Terapia Intensivas (UTIs) e 120 leitos, que, na necessidade, eu já falei com a secretário de saúde do Estado de São Paulo, serão todos utilizados", informou.

O deputado Estevam acredita que o caminho para o achatamento da curva dos casos da Covid-19 é o isolamento. "O novo ministro da Saúde (Nelson Teich) também é favorável ao isolamento. Ele também entende que a única vacina que temos no momento é ficar em casa", reforçou.

Questionado pela reportagem se acredita que os governos devem aplicar medida mais brandas para as pessoas cumprirem o isolamento social, o deputado lembrou que não é muito simples. "Não é tão fácil você aplicar uma 'mão firme'. Mandar prender ou multar, como acontece em muitos países. Mas, eu acredito que o melhor caminho é o do diálogo e do convencimento", sugeriu. Para o deputado estadual, o governador do Estado, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) e toda a equipe do David Uip, estão trabalhando no caminho da ciência. "Meu sentimento é que eles estão trabalhando corretamente. A única vacina que temos por enquanto é exatamente ficar em casa. É o isolamento", disse, otimista.

Eleições

Mesmo com o momento de crise mundial, os prazos eleitorais não pararam. O deputado estadual Estevam Galvão (DEM) acredita que as eleições acontecerão ainda em 2020. "A minha convicção é de que a eleição deverá ser neste ano", avaliou. Questionado pela reportagem se irá apoiar algum candidato da região, Estevam Galvão disse que aguarda alinhamento com o presidente do partido do Democratas, Rodrigo Garcia, também vice-governador do Estado de São Paulo. "Eu não pretendo me candidatar, mas eu dependo da orientação do partido. A ideia de Garcia é que todos os municípios tenham um candidato a prefeito ou a vice-prefeito, e isso temos que alinhar", esclareceu.