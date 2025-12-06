'Natal da Alegria' com Papai Noel, apresentações musicais e acender de luzes atrai 4 mil pessoas

O evento de acender das luzes de Natal, que marca as comemorações em Suzano, aconteceu nesta sexta-feira, na Praça João Pessoa, no centro da cidade, e reuniu cerca de 4 mil pessoas, entre crianças e adultos.

Com lema Natal da Alegria, a Prefeitura reuniu famílias para a chegada do Papai Noel, que falou no palco com o público e depois foi à casa montada especialmente para fotografias com as crianças.

O evento também foi marcante pois foi o primeiro sob gestão do prefeito Pedro Ishi.

“Uma praça muito bonita. Teve a caravana da Coca, teremos outras atividades. Ficamos muito felizes, com o clima de Natal. A impressão que fica é que o Natal começa com o evento de acender das luzes. Quero agradecer a população que compareceu em peso”, disse.

A primeira-dama Déborah Raffoul Ishi também trouxe detalhes sobre outras ações de Natal que a cidade vai realizar nos próximos dias até o fim do ano.

“Neste sábado teremos evento no Casarão da Memória. No dia 13 tem o almoço solidário do Fundo Social. Mobilizamos mais de 300 voluntários com esse almoço. Tem diversas programações da Secretaria de Cultura. Quisemos trazer um pouco dessa alegria, para remeter às crianças. Temos a experiência de conciliar três crianças em casa com a gestão, então quisemos representar as crianças nesse Natal”, disse a primeira-dama.

No último dia 21 de novembro a cidade de Suzano recebeu o tradicional caravana da Coca Cola.

Pela segunda vez a cidade fez parte do trajeto do evento que roda o Brasil levando vários caminhões enfeitados com luzes e outros símbolos natalinos.

E nesta semana o acender das luzes marcou definitivamente o Natal na cidade.