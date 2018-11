Natal de Luzes 2018 será lançado com Papai Noel e decoração

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, apresentou nesta quarta-feira (28) a programação oficial do "Natal de Luzes 2018". As atividades, divulgadas durante coletiva de imprensa realizada no Gabinete Principal do Paço Municipal Firmino José da Costa, começarão neste sábado (1º), às 19 horas, com a chegada do Papai Noel e a entrega da decoração natalina na Praça João Pessoa. O investimento total nas ações será de R$ 163 mil.

O encontro contou também com a participação da presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Larissa Ashiuchi, do vice-prefeito Walmir Pinto, do secretário de Cultura, Geraldo Garippo, do secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, e do assessor especial da Secretaria de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos.

Para a solenidade de lançamento da comemoração de fim de ano, haverá uma missa na Igreja Matriz São Sebastião, às 19 horas. Em seguida, a prefeitura realiza o acender das luzes da decoração natalina com a tradicional chegada do Papai Noel. No local, as famílias ainda poderão encontrar feira gastronômica e de artesanato, brinquedos infláveis para crianças, a Casa do Bom Velhinho e muito mais.

Ainda no dia 1° de dezembro, o Fundo Social de Solidariedade apresentará o resultado do projeto Natal Espetacular, responsável por recolher garrafas pet e criar decorações para o espaço em frente à prefeitura. "Tivemos a participação de 18 instituições educacionais e assistenciais. Conseguimos recolher mais de 33,4 mil pets, sendo que pelo menos 10 mil foram destinadas para confecção da árvore que já está decorando o Paço Municipal. As demais garrafas serão encaminhadas às oficinas de criação de guirlandas e estrelas de Natal, que virão a compor nossa decoração", detalhou a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Além disso, a Secretaria Municipal de Cultura vai promover também na Praça João Pessoa as apresentações musicais, sempre a partir das 20h30. As apresentações dos corais envolvem 13 entidades e ocorrerão às sextas-feiras, sábados e domingos, até 23 de dezembro.

Já no dia 7 (sexta-feira), será a vez da Praça dos Expedicionários receber a decoração com o "Doce Natal".

Com início às 19 horas, a entrega da decoração será feita pelos alunos das oficinas de Papel Machê, oferecidas gratuitamente pela administração municipal. Ao todo, serão mais de 300 peças com formatos de cupcakes, pirulitos, biscoitos americanos, sorvetes e donuts (rosquinhas).

"Todos os enfeites foram produzidos com papel machê durante nosso curso, realizado nos meses de outubro e novembro e que envolveu mais de cem alunos", detalhou o secretário de Cultura, Geraldo Garippo.