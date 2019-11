Natal Solidário 2019 busca apadrinhamento para 4 mil crianças em Suzano

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano se prepara para a terceira edição do Natal Solidário, que visa presentear crianças em situação de vulnerabilidade. Neste ano, 4 mil devem ser beneficiadas pela iniciativa. Para tanto, o órgão municipal busca parceiros voluntários para a doação de calçados e roupas. Qualquer pessoa pode participar como "padrinho" ou "madrinha" de uma criança, basta comparecer à sede Fundo Social até o próximo dia 14 de novembro (quinta-feira).

Nesta primeira etapa, o voluntário obtém os dados da criança, como nome, idade e numeração das peças. Já o kit também deve ser entregue na sede do órgão municipal, localizado no segundo andar do Paço Municipal (rua Baruel, 501, sala 224 - Centro), até 2 de dezembro (segunda-feira).

Quem quiser conhecer pessoalmente o afilhado, poderá ainda se informar sobre os detalhes da visita e participar. As 4 mil crianças beneficiadas fazem parte das mais de cem entidades parceiras cadastradas no Fundo Social e as entregas oficiais vão ocorrer entre os dias 10 e 22 de dezembro, percorrendo todos os cantos da cidade.

Os presentes devem ser distribuídos pelas equipes em locais e horários definidos com cada instituição. De acordo com a presidente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o objetivo é repetir o sucesso das edições anteriores. O projeto já beneficiou 5 mil crianças nos anos de 2017 e 2018.

"Fico muito feliz com o crescente apoio que recebemos a cada edição. Esta é mais uma campanha importante, possível com a ajuda da comunidade suzanense, a exemplo de tantas outras ações que realizamos ao longo do ano", disse ela, ao relembrar e agradecer a participação do público em todas as outras iniciativas desenvolvidas em 2019, como a Campanha do Agasalho e a estreante Troca do Bem.