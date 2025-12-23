'Natal Solidário' do DS e Instituto Cegonha entrega 148 brinquedos

A campanha ‘Natal Soldiário’, uma parceria entre o Jornal Diário de Suzano e o Instituto Cegonha, fechou nesta terça-feira (23) com chave de ouro.

Pelo menos 148 crianças receberam presentes de Natal, adquiridos pelo DS a partir da parceria com empresas e parceiros que colaboraram com a campanha.

A entrega ocorreu na sede do Instituto Cegonha, na Rua Albert Fink, 212 - Parque Maria Helena, em Suzano. Foi um momento de emoção e muita alegria.

A presidente do Cegonha Cris Torquato enalteceu a campanha e agradeceu a parceria com o Diário de Suzano.

“Hoje (ontem) estamos aqui para fazer a entrega de presentes do Natal Solidário, através do Diário de Suzano, que proporcionou a todas as crianças um dia feliz e com muita alegria. Agradeço imensamente todos os empresários que colaboraram com a ação e ao jornal. Se não fossem eles não teríamos uma festa tão linda. O Instituto Cegonha está há 30 anos consolidado. Muito tempo fazendo ações”, disse.

Representando o DS, Edilaine Nogaroto, do Setor Comercial e uma das organizadoras, disse que o encerramento da campanha foi importante com a entrega dos brinquedos.

“Gostaríamos de agradecer os parceiros, apoiadores e empresas que acreditaram no projeto e contribuíram. Foi muito importante para as famílias nesse período de Natal”, disse.

O pátio do Instituto Cegonha ficou lotado por crianças, pais e mães à espera da entrega dos brinquedos. A chegada do Papai Noel também marcou o evento. Todos pararam para tirar fotos. Além disso, o evento contou com brinquedeiras, pintura de rosto, pula-pula, infláveis e algodão doce.

A dona de casa Luciana Leonardo Gomes, 42 anos, tem seis filhos. Mora no Parque Maria Helena. O filho Kelvin Farias Gomes, dez anos, saiu feliz com um presente nas mãos. “Não via a hora de ganhar”, disse.

“A campanha só nos ajuda a deixar o Natal mais feliz”, disse Luciana.

A dona de casa Cauane Laine Mercês Lima, 29 anos, tem dois filhos. Ela afirmou que a campanha traz alegria e ajuda quem não tem condições de dar um presente no Natal. “Só tenho a agradecer”.

Campanha

A campanha ‘Natal Solidário do DS’ só foi possível por conta da ajuda de empresas e parceiros.

Na capa do jornal desta quarta-feira, as marcas das empresas estão divulgadas e reafirmam a importância da contribuição para o desenvolvimento da campanha.