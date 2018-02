Nazih Franciss deixa a Secretaria de Educação

O secretário de Educação, Nazih Franciss, deixou o cargo. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) deve anunciar nesta quinta-feira (1º) o professor universitário Leandro Bassini como o titular da pasta. Esta é mais uma das mudanças no secretariado. Já foram substituídos os secretários de Comunicação, Assistência e Desenvolvimento Social, Segurança e agora Educação.

Problemas equacionados

O prefeito afirmou ontem que Franciss deixa o cargo equacionando assuntos importantes da pasta, como kit do material escolar, uniformes e mais vagas em escolas municipais.Na semana passada, a Secretaria de Educação informou que já estava estudando a composição dos kits (de uniforme e material escolar).

Em relação aos uniformes, por exemplo, primeiramente devem ser oferecidas roupas de verão (camisetas/shorts ou bermuda). O kit completo terá camiseta curta, camiseta comprida, calça, blusa, tênis, meia e bermuda (meninos) ou short-saia (meninas).

No ano passado, Nazih já havia comentado com o prefeito o desejo de deixar a administração para cuidar de assuntos particulares. Na tarde de ontem, o prefeito comentou a saída do secretário.

“Ele deixou a secretaria resolvendo os principais problemas. Continuará apoiando o governo. Só temos a agradecer. O trabalho continua com Leandro Bassini que será efetivado para manter o que vem sendo feito”.

Em outubro, a Prefeitura anunciou uma série de mudanças no secretariado. Na ocasião, Claudinei Valdemar Galo se desligou oficialmente das funções de chefe da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do município.

Para o lugar de Galo na Assistência Social, assumiu, na ocasião, o atual secretário de Segurança Cidadã, Fátimo Aparecido Rodrigues. Já para a pasta da Segurança, assumiu em caráter interino o secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Renato Swensson. O DS tentou, mas não conseguiu contato com Nazih no final da tarde desde quarta-feira (31).