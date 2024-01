Nebulização contra a dengue ocorre em bairros de Suzano

Com o objetivo de combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, equipes da Prefeitura de Suzano estão circulando com carros de nebulização por bairros das regiões norte e central. O serviço conduzido pela Secretaria Municipal de Saúde tem o objetivo de diminuir o impacto da doença, minimizando o número de transmissões em localidades como o Jardim Varan e Vila Amorim.

A orientação da Divisão do Controle de Zoonoses é para que a população mantenha as portas e as janelas abertas no momento em que os carros estiverem passando para que a névoa do inseticida possa chegar ao interior das residências. Os veículos costumam circular entre 18 horas e 20h30. No Jardim Varan, o serviço começou na segunda-feira (29/01) e se estendeu até esta quarta-feira (31/01). Já na Vila Amorim, a ação começa nesta quinta-feira (01/02) e termina no sábado (03/02).

A coordenadora do setor de Controle de Zoonoses, Priscila Arap, afirma que a mobilização programada para essa semana visa reforçar as recomendações para que Suzano consiga evitar um grande aumento de casos associados à doença. “Neste período, onde se verifica grande volume de chuvas, temos que intensificar o serviço com os carros de nebulização e as orientações aos moradores. Reforçamos que é fundamental que seja eliminada a água parada nas residências para que possam ser combatidos os potenciais criadouros do mosquito transmissor. Estamos realizando serviços importantes para que possamos enfrentar essa situação”, frisou a coordenadora.

Para o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, a conscientização junto à população é fundamental para o sucesso da iniciativa. “É muito importante que os moradores nos ajudem com esse trabalho para que possamos impedir um aumento dos casos. Temos atuado com muito empenho para que consigamos atender com qualidade todas as regiões da cidade, contando com a mobilização dos nossos agentes e os carros de nebulização. O trabalho em conjunto garante a preservação da saúde de nossa população”, garantiu o chefe da pasta.

Reforço

Além das orientações, visitas de agentes da Saúde e da nebulização, a cidade ganhou um reforço para aumentar o controle sobre o Aedes aegypti. Isso porque, a Secretaria de Saúde de Suzano fechou uma parceria com a empresa de biotecnologia avançada Oxitec, por meio da Prime Soluções Ambientais, para a implantação do projeto “Aedes do Bem”, em 30 pontos do município. Trata-se de um estudo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, que tem como premissa reduzir consideravelmente a quantidade de mosquitos fêmeas, que transmitem a dengue, utilizando mosquitos machos modificados geneticamente, que não são transmissores.

O projeto reduz a quantidade de fêmeas por meio do acasalamento. Os “insetos do bem” iniciam uma procura pelas fêmeas e, após o cruzamento, os machos herdam a característica autolimitante. Por sua vez, as fêmeas não conseguem atingir a fase adulta. O resultado é a diminuição na quantidade de mosquitos que transmitem doenças e, consequentemente, o controle populacional na região tratada. O projeto está previsto para iniciar na primeira quinzena de fevereiro e é pioneiro no Alto Tietê.