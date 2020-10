Necessidade de agendamentos em agência do INSS confunde segurados

Apesar de a agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Suzano ter sido reaberta na última segunda-feira (5), os segurados têm tido dificuldades para realizar procedimentos no local. Isso porque algumas pessoas estão indo até a agência sem agendamento prévio e são orientadas a voltar para casa.

O DS conversou com idosos que foram até a agência sem agendamento na tarde de ontem (8) e tiveram que retornar para casa. Inclusive, há placas na porta da agência informando que os atendimentos só serão feitos com "hora marcada".

Esse é um problema destacado também por Silmara Feitosa, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano. Ela classificou a situação como um "desrespeito" com a população.

"Acho que o INSS não dá a devida informação à população, fazendo com que muitos se dirijam até a agência sem necessidade. A orientação da Comissão é de tentar o agendamento pelo Meu INSS e pelo 135, antes de ir até as agências para evitar aglomerações", orientou.

Problemas

"Me mandaram de volta para ligar amanhã. Só quero solicitar o auxílio doença. Acho que se fosse direto aqui seria melhor", diz o motorista Mario da Silva Fernandes.

O pintor Valter Trindade, 63, diz que ficou três meses sem receber um benefício por conta da desinformação. Ele está na lista dos 9,6 mil (estimativa da OAB) que aguardavam para realizar uma perícia médica.

"Enviava a documentação e davam como indeferida. O tempo parado prejudicou demais. Recebi o primeiro pagamento, mas não caiu no segundo mês. Quando liguei, a menina falou que tinha que dar entrada todos os meses. Não tinha essa informação", lamenta.

O aposentado Elias Ferreira, 68, é outro que terá que retornar após agendamento. Tentando fazer um empréstimo, ele ficou indignado ao saber que não conseguiria seguir com o procedimento no local.

"É uma confusão. Falam para agendar e voltar depois. Eu acho muito errado. Preciso disso aqui agora. Nem créditos para ligar eu tenho", reclama.

Agendamento

No inss.gov.br, o segurado pode realizar o agendamento. Na página inicial do site, uma publicação destaca a necessidade do agendamento, que pode ser feito tanto pelo site quanto pelo telefone 135. É possível verificar, ainda, quais agências foram reabertas e quais seguem fechadas.