Nível dos mananciais registra 31ª queda consecutiva na região

Mananciais do Alto Tietê têm registrado quedas diárias do nível de água represada. Hoje, o sistema opera com 67,95% de sua capacidade. Se analisar um período de 30 dias – de 1º a 31º de julho-, a diminuição foi de 5,84% da pluviometria. Dados da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado) indicam que houve diminuição mais acelerada nesta última semana do mês.

Os números disponibilizados pela Sabesp mostram que o Sistema Produtor Alto Tietê (Spat) começou o mês operando com 73,79%. Do dia 1º ao 22, a pluviometria registrada ficou acima dos 70%. A situação piorou nos dias seguintes. A partir do dia 23, em média, os mananciais registraram a queda diária de 0,20% da água armazenada.

Da região, duas represas estão operando com mais de 50%. São elas: Ponte Nova, que registra pluviometria de 89,97%, e Paraitinga, com 65,47%. Em relação às outras três, a situação não é tão boa.

O nível de água armazenado não consegue chegar a 40%. Desses, a Represa Biritiba operava com o maior volume: 36,25%. Seguido da Represa Taiaçupeba, com 31,45% e a Represa Jundiaí, totalizando 20,82%.