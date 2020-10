No 1º dia de horário ampliado, comércio fica cheio em Suzano

O comércio de Suzano ficou lotado neste sábado (10), no primeiro dia de ampliação do horário de abertura, às vésperas do Dia das Crianças.

Na Rua General Francisco Glicério, os pais aproveitaram para comprar presentes para seus filhos.

O DS esteve em algumas lojas na tarde de ontem e presenciou a maioria dos estabelecimentos cheios.

Na sexta-feira, o Estado anunciou o avanço do Alto Tietê e as regiões da Baixada Santista, Campinas, Piracicaba, Sorocaba e Taubaté para a fase verde do Plano São Paulo de controle da pandemia e retomada consciente de atividades econômicas não essenciais.

Após 130 dias de vigência, o Plano São Paulo também passa por nova recalibragem de indicadores, áreas de monitoramento e normas de abertura do comércio para flexibilização da quarentena.

Agora, 76% da população do estado segue para a fase verde do Plano São Paulo, incluindo a capital.

Pela primeira vez, é alcançada a penúltima fase mais branda de uma escala de cinco etapas do Plano São Paulo.

Todas as alterações foram avalizadas pelos Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo.