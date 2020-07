No Dia do Hospital, Santa Maria anuncia novo Ambulatório de Especialidades

A diretoria do Hospital Santa Maria de Suzano anunciou, durante as comemorações do Dia do Hospital, celebrado em 2 de julho, a inauguração do novo Ambulatório de Especialidades (incluindo Pós-Covid-19) em aproximadamente um mês.

A nova estrutura terá investimento inicial de R$ 1 milhão, com a contratação de 20 profissionais na primeira fase. Serão contempladas as principais especialidades - cardiologia, cirurgia vascular, cirurgia geral, angiologia, urologia, endocrinologia, neurologia e ultrassonografia, entre outras -, tendo o respaldo de moderno centro de diagnósticos.

O Pós-Covid seguirá a vocação de ineditismo do Hospital Santa Maria de Suzano, que montou Pronto Atendimento (PA) Respiratório e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para pacientes com novo coronavírus e adotou protocolos severos de segurança antes de o primeiro paciente ser testado positivo no Brasil, incluindo fluxo específico para vítimas da pandemia. Além disso, firmou parceria com o Hospital Albert Einstein para exames, agilizando o diagnóstico e tratamento.

O atendimento será direcionado aos pacientes que foram acometidos pela doença e podem, em consequência da enfermidade, desenvolver outros problemas de saúde: pulmonares, renais, neurológicos e cardíacos estão entre os principais. O acompanhamento também é importante diante da possibilidade de uma segunda onda de Covid-19.

Em relação aos pulmões, devido à perda de capacidade de funcionamento das células, ocorre acúmulo de secreções, e superinfecções bacterianas que levam à gravidade. O indivíduo pode evoluir para falha múltipla de órgãos e danos fatais aos tecidos pulmonares, rins e coração, pelo mecanismo descrito por "tempestade de citocinas", uma resposta hiperinflamatória grave desencadeada pelo vírus, que gera lesão tecidual e injúria sistêmica.

O hospital investe também na prevenção, evitando que os quadros se agravem e contribuindo para o bem-estar e qualidade de vida. O Hospital Santa Maria retomou as consultas eletivas (agendadas), disponibilizando os testes do novo coronavírus e teleconsulta antes e no dia da intervenção, tirando dúvidas e informando os pacientes sobre o procedimento.

No Dia do Hospital, a diretoria participa de um almoço de confraternização com os colaboradores para agradecer o empenho e união de todos, sobretudo neste momento ímpar na área da saúde, renovando a parceria histórica na expansão constante das atividades do Hospital Santa Maria de Suzano.