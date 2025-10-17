No Dia dos Professores, Adilson Horse homenageia profissional com quase 30 anos de trajetória

O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União Brasil), apresentou uma Moção de Aplausos em reconhecimento ao professor e advogado Otávio Marcelo Rodrigues, que há quase 30 anos atua na rede estadual de ensino e se destaca pela dedicação à formação de cidadãos conscientes. A homenagem foi aprovada por unanimidade durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Suzano, realizada nesta quarta-feira (15/10), em alusão ao Dia do Professor.

Otávio possui graduações em Direito, Geografia e Pedagogia, além de especialização em Administração Pública. Ao longo de sua carreira, já exerceu funções como professor regente, Professor Mediador Escolar e Comunitário (PMEC) e vice-diretor escolar. Sua trajetória é marcada pelo empenho em fortalecer os vínculos entre escola e comunidade, bem como pela contribuição na mediação de conflitos e na melhoria do ambiente educacional.



Na solenidade, Horse destacou que a homenagem é um reconhecimento da cidade aos profissionais que transformam vidas por meio da educação. “É uma honra poder homenagear o professor Otávio, que carrega em sua história a marca da dedicação, da responsabilidade e do compromisso com a formação dos jovens. Esse reconhecimento reflete a gratidão de Suzano por profissionais que, além de ensinar, inspiram. A educação é a base do futuro, e o professor Otávio tem sido um exemplo disso ao longo de quase três décadas”, afirmou o parlamentar.



A moção reforça a importância de valorizar educadores e reconhecer publicamente o impacto que exercem sobre a comunidade. Para Horse, essa homenagem representa o sentimento de todo o povo suzanense, que vê na figura do professor um verdadeiro pilar de transformação social.