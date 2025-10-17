Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 17 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 17/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

No Dia dos Professores, Adilson Horse homenageia profissional com quase 30 anos de trajetória

Professor e advogado Otávio Marcelo Rodrigues foi reconhecido com uma moção de aplausos de autoria do vereador 

17 outubro 2025 - 13h08Por De Suzano
- (Foto: Divulgação)

O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União Brasil), apresentou uma Moção de Aplausos em reconhecimento ao professor e advogado Otávio Marcelo Rodrigues, que há quase 30 anos atua na rede estadual de ensino e se destaca pela dedicação à formação de cidadãos conscientes. A homenagem foi aprovada por unanimidade durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Suzano, realizada nesta quarta-feira (15/10), em alusão ao Dia do Professor.

Otávio possui graduações em Direito, Geografia e Pedagogia, além de especialização em Administração Pública. Ao longo de sua carreira, já exerceu funções como professor regente, Professor Mediador Escolar e Comunitário (PMEC) e vice-diretor escolar. Sua trajetória é marcada pelo empenho em fortalecer os vínculos entre escola e comunidade, bem como pela contribuição na mediação de conflitos e na melhoria do ambiente educacional.

Na solenidade, Horse destacou que a homenagem é um reconhecimento da cidade aos profissionais que transformam vidas por meio da educação. “É uma honra poder homenagear o professor Otávio, que carrega em sua história a marca da dedicação, da responsabilidade e do compromisso com a formação dos jovens. Esse reconhecimento reflete a gratidão de Suzano por profissionais que, além de ensinar, inspiram. A educação é a base do futuro, e o professor Otávio tem sido um exemplo disso ao longo de quase três décadas”, afirmou o parlamentar.

A moção reforça a importância de valorizar educadores e reconhecer publicamente o impacto que exercem sobre a comunidade. Para Horse, essa homenagem representa o sentimento de todo o povo suzanense, que vê na figura do professor um verdadeiro pilar de transformação social. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Dia D' tem Carreta Rosa da Mamografia na Clínica da Família e papanicolau nos postos
Cidades

'Dia D' tem Carreta Rosa da Mamografia na Clínica da Família e papanicolau nos postos

Água: 1,2 mil moradores de Palmeiras são beneficiados com 281 novas ligações
Cidades

Água: 1,2 mil moradores de Palmeiras são beneficiados com 281 novas ligações

Assistência Social realiza 33 recâmbios de pessoas em situação de rua em 2025
Cidades

Assistência Social realiza 33 recâmbios de pessoas em situação de rua em 2025

Campanha 'Todas por elas' do Fundo Social integra ações da '1ª Caminhada da Saúde Ocular'
Cidades

Campanha 'Todas por elas' do Fundo Social integra ações da '1ª Caminhada da Saúde Ocular'

Inscrições para vestibular da Fatec Suzano se encerram no próximo mês
Cidades

Inscrições para vestibular da Fatec Suzano se encerram no próximo mês

OAB Suzano promove 2ª Campanha de Doação de Sangue no próximo dia 24
Cidades

OAB Suzano promove 2ª Campanha de Doação de Sangue no próximo dia 24