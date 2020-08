No mês do feirante, agricultores comemoram recorde nas vendas por meio de delivery

Agricultores familiares apoiados pela Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, encerraram o mês de julho com recorde nas vendas de cestas agroecológicas por delivery. No mês passado, os agricultores familiares tiveram um aumento de 21% na comercialização, atingindo 644 cestas agroecológicas (3,2 toneladas de alimentos) comercializadas ao mês. O resultado das vendas, o mais alto até o momento, gerou uma receita bruta de R$ 19.096 para os participantes.

O novo sistema de comercialização faz parte da ação “A feira vai até você”, criada com o apoio do Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial da Suzano, com o objetivo de garantir a geração de renda às famílias rurais durante este período de isolamento social, o que impactou as vendas em feiras livres e outros pontos de comercialização.

“Essa iniciativa do delivery faz parte de uma série de ações da Suzano para mitigar os impactos da pandemia do novo coronavírus nas comunidades onde atuamos. Porém, o que temos percebido é o surgimento de um novo nicho de mercado. Agricultores e consumidores que antes só tinham contato em feiras livres, agora descobriram um novo canal de negócios. É uma nova forma de vender, que está fazendo surgir um novo perfil de feirante”, destaca Israel Batista Gabriel, coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano em São Paulo.

Nos três meses de ação, os agricultores familiares de São Paulo comercializaram 1,8 mil cestas agroecológicas por delivery, o que corresponde a um total de 9,5 toneladas de alimentos entregues em domicílios. O novo sistema foi responsável pela geração de uma receita bruta de R$ 51,804 mil.

Para a agricultora Maria Helena Ramos da Silva Moradei, participante da Associação Minhoca Parceiros Agroecológicos, o delivery tem colaborado para que mais pessoas conheçam os produtos agroecológico e como são produzidos. “Acredito que vai valorizar bastante o nosso trabalho”, explica.

Em São Paulo, o sistema de delivery está disponível em três municípios: Capão Bonito, pela comunidade Agricultores Familiares de Capão Bonito, telefone (15) 99617 9808; Jacareí e São José dos Campos com a Associação Minhoca Parceiros Agroecológicos, pelo telefone (12) 99654 5669.