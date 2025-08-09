No Miguel Badra, Prefeito oficializa início da obra do quinto ecoponto de Suzano

O prefeito Pedro Ishi oficializou nesta sexta-feira (08/08) o início da construção do quinto ecoponto do município, que ficará localizado na rua do Progresso, no bairro Cidade Miguel Badra. O chefe do Poder Executivo acompanhou de perto os primeiros trabalhos ao lado dos secretários de Meio Ambiente, André Chiang; de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; e de Governo, Alex Santos.

A nova unidade, com inauguração programada para setembro, está sendo construída em uma área de 370 metros quadrados e contará com quatro caçambas para receber diferentes tipos de materiais: duas com capacidade para 36 metros cúbicos (m³) cada, uma de 26 m³ e outra de 17 m³. O espaço será preparado para o recebimento de madeira, entulho, rejeitos, gesso, vidro e recicláveis em geral, sempre com a destinação ambientalmente correta.

Será mais uma unidade com esse fim na cidade. Faz parte de um plano elaborado pelo Executivo para ampliar a abrangência desse tipo de serviço, reduzindo consideravelmente o descarte irregular de resíduos nos quatro cantos do município. A projeção da prefeitura é de que Suzano alcance 14 ecopontos até 2034.

A quinta unidade está sendo implantada por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). Além das caçambas, a estrutura terá rampas de acesso, escritório administrativo e banheiro, garantindo funcionalidade e conforto para o atendimento à população. O objetivo da administração é facilitar o descarte adequado, reduzir o volume de resíduos despejados irregularmente em vias públicas e áreas verdes e estimular práticas de sustentabilidade.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, a nova estrutura é um avanço significativo no cuidado com o município. “Estamos fortalecendo nossa rede de ecopontos para ampliar as opções de descarte correto. Isso é fundamental para preservar o meio ambiente, combater pontos viciados de lixo e melhorar a qualidade de vida de todos”, destacou.

Atualmente, Suzano conta com quatro ecopontos. Eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, e estão distribuídos em diferentes bairros da cidade. Estão disponíveis para receber materiais utilizados na construção civil - incluindo tábuas, tijolos, telhas, tubulações, pisos e latas de tinta vazia -, resíduos provenientes de podas e jardinagem, além de recicláveis, como papel, vidro, metal, plástico e isopor. Também é importante ressaltar que as unidades têm suas especificidades quanto à natureza e capacidade de acolher os itens.

O ecoponto do Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186) recebe resíduos da construção civil (até 1m³/dia), móveis, eletroeletrônicos, resíduos de poda e jardinagem, recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias. O da Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira) aceita restos da construção civil - mesma quantidade da unidade do Parque Maria Helena -, bem como eletroeletrônicos, recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias.

Já as duas atuais unidades da região norte, incluindo a do Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) e a do bairro Cidade Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553), acolhem resíduos da construção civil - também com o limite de 1 metro cúbico por dia -, móveis, eletroeletrônicos e resíduos de poda e jardinagem. No ecoponto do Dona Benta, também são aceitos recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias. Já para quem precisa descartar pneus, o endereço do Boa Vista deve ser utilizado.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos lembrou que a construção da unidade atende a uma demanda importante da região. “O Miguel Badra é um bairro populoso e estratégico. Com o ecoponto, os moradores terão mais comodidade e segurança para dar destino aos resíduos, o que também ajuda a manter a cidade limpa e organizada”, afirmou Samuel Oliveira.

O prefeito ressaltou que a iniciativa integra um conjunto de ações voltadas para a sustentabilidade e a eficiência dos serviços urbanos. “Cada ecoponto que inauguramos representa mais um passo para uma Suzano mais limpa, consciente e preparada para o futuro. Estamos garantindo que o descarte seja feito de forma responsável, ao mesmo tempo em que oferecemos um serviço de qualidade e gratuito à população. É um investimento que beneficia o meio ambiente e o bem-estar de todos”, disse Pedro Ishi.

Também participaram da visita os vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, e Benedito dos Santos Moraes, o Inhame, e representantes da concessionária Renova: o gerente Tarcio Santos, o supervisor geral Cleyton Marcelo da Silva e os engenheiros Rafael Carvalho e Talita Mello.