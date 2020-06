No primeiro dia de flexibilização, fiscais realizam operação nas ruas de Suzano

O Departamento de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano, com apoio da Polícia Militar, realizou na tarde desta sexta-feira (12) uma operação nas imediações do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, após denúncias de aglomeração. A iniciativa deve-se ao fato de a cidade ter avançado para a Fase 2 – Laranja do Plano São Paulo, o que permitiu a flexibilização e a reabertura parcial de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços.

Com início às 15 horas, a equipe de Fiscalização de Posturas, liderada pelo diretor Edson Tavares, passou pelo Terminal Norte e pela estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para realizar um trabalho de orientação a respeito da retomada consciente e gradual das atividades econômicas em Suzano. Na oportunidade, foram identificadas aglomerações de vendedores ambulantes no entorno do ponto de embarque e desembarque.

“A partir das denúncias de aglomeração, ao lado da PM, fomos fazer a devida fiscalização, com o objetivo de orientar e, caso necessário, notificar estabelecimentos. Ao nos depararmos com o comércio ilegal de rua, nosso trabalho também resultou na apreensão de uma série de produtos clandestinos sem procedência fiscal”, destacou Tavares.

O responsável pelo setor disse ainda que a operação realizada nesta tarde ocorrerá também em outros pontos da cidade e com frequência. Já neste final de semana (13 e 14/06), o departamento atuará em parceria com a Secretaria de Segurança Cidadã, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM).

“Já estamos (Fiscalização de Posturas e GCM) preparados para realizar mais uma operação neste sábado e domingo. Faremos as devidas orientações e interdições de quem estiver desrespeitando as medidas de segurança, como distanciamento social e uso de máscaras e álcool em gel. Apesar da flexibilização, é importante destacar que ainda estamos em período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19)”, informou o diretor.

As ações vão seguir enquanto durar a quarentena, como forma de preservar a integridade e a saúde das pessoas e estimular a conscientização sobre a importância do isolamento social. Denúncias podem ser feitas ao Departamento de Fiscalização de Posturas, pelo telefone (11) 4745-2046, ou para a GCM, no número (11) 4746-3297.