97.489 compradores entraram para a lista de devedores em Suzano no último ano

O número de nomes inclusos no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) aumentou 13,54% no ano passado em comparação a 2016, em Suzano. Em 2017, 97.489 compradores entraram para a lista de devedores. Já há dois anos 85.866 foram registrados. Por outro lado, o número de exclusões do sistema caiu 15,35% no mesmo período. Os dados foram divulgados pela Associação Comercial e Empresarial (ACE).

No último ano, cinco meses contabilizaram maior número de nomes inclusos no SCPC em relação a 2016. Em fevereiro foi o mais significativo, quando foram computados 9.217 em 2017 e 3.281 há dois anos. Depois vem janeiro, que obteve uma marca alta: passando de 3.005 em 2016 para 8.353 no mesmo período do ano passado. Março, maio e outubro também fazem parte dessa lista de aumento.

De acordo com o presidente da ACE de Suzano, Neder Romanos, o aumento está relacionado ao momento econômico que o Brasil está passando. "Isso é um reflexo do que o País está passando. Uma margem que tem de ficar preocupado e atento para tentar se adequar ao atual momento. O pior já passou. Isso é fato", comentou.

Em relação a exclusões de débitos, houve uma queda de 63.433 em 2016 para 53.699 registrado no ano passado. Apenas janeiro de 2017 que obteve aumento em comparação ao mesmo período de dois anos atrás. Na ocasião, de 5.300 devedores foi para 6.680. Os outros 11 meses do ano contabilizaram queda. Destaque para dezembro, que em 2016 registrava 7.435 compradores em débito e que no mesmo período do ano passado caiu para 5.199.

Brasil

De acordo com a Boa Vista SCPC, o indicador de recuperação de crédito recuou 0,4% em 2017. Já em dezembro, houve avanço de 7,1% na comparação com novembro nos dados com ajuste sazonal e de 11% frente ao mesmo mês de 2016. Os dados são obtidos a partir da quantidade de exclusões dos registros de inadimplentes da base da Boa Vista SCPC.