NotreDame Intermédica assina acordo de compra da Samed

O Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) anunciou nesta quarta-feira (20) a assinatura de um acordo de intenção de compra do Grupo Samed Saúde, tradicional empresa do Alto do Tietê, com mais de 40 anos de atuação no mercado e pioneira em planos de saúde na região. A operação engloba uma carteira com 80 mil vidas, cujos beneficiários serão incorporados pelo GNDI, 1 hospital geral em Mogi das Cruzes com 102 leitos (Hospital Santana), três Centros Clínicos (1 em Mogi das Cruzes e dois em Suzano) e um laboratório de análises clínicas. A aquisição de mais este complexo de saúde demonstra a intenção do Grupo NotreDame Intermédica em manter sua estratégia de fortalecer a sua Rede Própria.

"Crescer por meio de aquisições tem sido fundamental para que possamos sustentar um modelo de negócios que tem nos permitido oferecer planos de saúde de qualidade a um preço acessível. Além disso, a presença do GNDI numa localidade que reúne grandes empresas e 1,3 milhão de habitantes nas principais cidades da região - Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano, Poá e Arujá - vai ao encontro do nosso objetivo de expandir nossa atuação em uma praça muito importante e estratégica para o Grupo", ressalta Irlau Machado Filho, presidente do GNDI. A transação ainda será submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, se aprovada, será a primeira aquisição do Grupo NotreDame Intermédica como empresa de capital aberto, apenas dois meses após sua estreia na Bolsa de Valores.

O ritmo de aquisições tem se mantido constante pelo Grupo NotreDame Intermédica: nos últimos três anos, a empresa adquiriu 9 hospitais e os ativos dos planos de saúde Santamália e Unimed ABC, ambos na região do ABC Paulista, e do Grupo Cruzeiro do Sul, em Osasco. Com 50 anos de atuação na área da Saúde, a Companhia é pioneira em Medicina Preventiva e, por meio de programas estruturados, trabalha para oferecer saúde integral com acolhimento aos seus mais de 3,6 milhões de beneficiários, além de promover qualidade de vida e bem-estar, e incentivar a adoção de hábitos saudáveis.

O Hospital Santa Maria de Suzano não entra na negociação com a NotreDame e vai permanecer em expansão com a atual diretoria, segundo informou a Samed

Grupo Samed

Ontem, o Grupo Samed emitiu nota informando que foi celebrado em 19 de junho de 2018, exclusivamente, um acordo de intenção de compra e venda envolvendo a NotreDame Intermédica e a Samed, Casa de Saúde e Maternidade Santana S.A. e Laboratório de Análises Clínicas Dr. Pedro Bonelli S.A.

“O Grupo Samed cumpriu, rigorosamente, as normas de confidencialidade previstas nas tratativas com o Grupo NotreDame Intermédica, assegurando, assim, as imagens institucionais das empresas e salvaguardando os interesses de colaboradores e parceiros - jamais eximindo-se de responsabilidades -, sem interferências no mercado de valores e ações”, informou a nota.

De acordo com a Samed, o mencionado acordo será submetido, nos próximos 90 dias, à apreciação da Agência Nacional de Saúde (ANS), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e demais órgãos pertinentes à avaliação de consolidação doGrupo Samed pelo Grupo NotreDame Intermédica. “ Até este momento, não há recebimento de quaisquer valores pelo Grupo Samed em consequência deste acordo de intenção de compra e venda, não sendo correspondente à realidade a quantia aventada e divulgada por setores da mídia”.