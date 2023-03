NotreDame Intermédica recebe certificação de órgão canadense

Os resultados positivos da Medicina Preventiva da Notredame Intermédica são vistos, por meio de relatos de pacientes que destacam como os programas oferecidos os ajudaram a melhorar sua qualidade de vida. É o caso de Thais Aparecida Ferreira, de 29 anos. A analista de transporte sênior foi encaminhada ao Qualivida, em São Paulo, para acompanhamento e realização da cirurgia bariátrica. Ao começar nos programas da Medicina Preventiva, a cliente foi orientada a seguir com o tratamento, para manter os hábitos saudáveis e, sobretudo, melhorar a qualidade de vida.

"Após consultas com o endocrinologista, decidi entrar no programa Qualivida, com o intuito de passar pelo procedimento cirúrgico, pois, para mim, era a forma mais rápida e fácil de alcançar o resultado esperado. Mas, com o cuidado e qualidade dos atendimentos, optei por seguir com o tratamento, sem precisar pela cirurgia ", conta Thais, que faz acompanhamento no Qualivida há um ano e meio.

Em casos como o de Thaís, o paciente é acompanhado por uma equipe composta por psicólogo, nutrólogo, nutricionista, endocrinologista e outras especialidades, sempre na intenção de realizar os objetivos dos pacientes. É possível orientar, conversar com o paciente, convidar para o tratamento, visando em primeiro lugar, o trabalho clínico e a evolução dele. A Dra. Sabrina Caldeiras, nutricionista da Medicina Preventiva do Hapvida Notredame Intermédica, acompanha o processo de emagrecimento da paciente Thaís.

"Em casos como este, é seguido o protocolo de cálculo de gasto energético total e elaborado um cardápio individualizado. Além de elaborar uma alimentação controlada em quantidade, são propostas melhorias na qualidade alimentar e incentivada a mudança de comportamento alimentar que inclui: melhora do processo de mastigação gerando assim mais saciedade", explica a especialista.

Para Thaís, o resultado da inserção nos programas do Qualivida foi positivo. "Atualmente, a rotina está controlada. Hoje, eu consigo comer de tudo um pouco e já me sinto satisfeita. Muita coisa mudou na minha rotina, como a inclusão de outros tipos de alimentos que não estava acostumada a consumir. O controle da quantidade sempre foi muito importante, para eu entender que o pouco é necessário e para que o meu organismo identifique que estou ingerindo alimentos. O acompanhamento é completo", destaca.

Segundo dados da Agência de Saúde Suplementar (ANS), existem, no Brasil, 693 operadoras médico-hospitalares com beneficiários e a Hapvida Notredame Intermédica se destaca pelo pioneirismo em oferecer o serviço de medicina preventiva no país - desde 1982 - e ser a única companhia na América Latina a receber o selo QMentum.

"A reconquista da acreditação Qmentum nos deixa muito orgulhosos e confiantes de estarmos no caminho certo das estratégias de prevenção com serviços de qualidade e iniciativas de inovação para o mercado brasileiro", relata Dra. Vanessa Moraes Assalim, diretora médica corporativa da Medicina Preventiva do Hapvida NotreDame Intermédica.

A Medicina Preventiva da Hapvida NotreDame Intermédica foi contemplada, pela segunda vez, com o selo Padrão Diamante da certificação canadense QMentum International Accredition, que avalia os serviços de saúde e é aplicada em mais de 30 países, com uma metodologia que monitora os padrões de alto desempenho de qualidade e segurança. A avaliação aconteceu entre os meses de setembro e outubro de 2022 e o resultado foi divulgado em dezembro. Desde 2019, quando recebeu a primeira certificação, a Companhia continua sendo contemplada, anualmente, com o selo.