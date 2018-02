Nova área para Academia ao Ar Livre e jardim no Max Feffer são entregues

A Prefeitura de Suzano inaugurou dois novos espaços públicos para lazer, contemplação e prática de atividades esportivas e saudáveis na cidade. Trata-se da Academia ao Ar Livre do Jardim Natal, às margens da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), e do jardim do Pavilhão Zumbi dos Palmares, no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador.

As duas benfeitorias foram concretizadas pela Diretoria de Parques, Praças e Jardins, vinculada à Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos. Elas integram as ações do programa "Suzano Mais Bonita", coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.

A Academia ao Ar Livre do Jardim Natal já existia naquela localidade desde a gestão passada. Os equipamentos foram retirados e transferidos para um terreno público ao lado em virtude de estarem próximos a uma área de servidão de passagem de linhas de transmissão de energia elétrica. Além de instalar os aparelhos no novo local, a Diretoria de Parques, Praças e Jardins realizou serviços de jardinagem e pintura.

O trabalho faz parte da iniciativa da Prefeitura de Suzano de revitalização da rua Dr. Prudente de Moraes, que já recebeu, desde o ano passado, nova iluminação pública e ações de paisagismo, com a plantação de mudas de palmeiras no canteiro central da via, da entrada ao viaduto Leon Feffer até o limite do município com Mogi das Cruzes. "Esses serviços não apenas valorizam os espaços públicos como também causam o engajamento da população, motivam os moradores. Mostram que a comunidade pode ajudar a construir e a manter uma cidade melhor e mais bonita", afirmou o responsável pela Diretoria de Parques, Praças e Jardins, o engenheiro civil Márcio Malt.

Já o jardim do Pavilhão Zumbi dos Palmares foi implantado pela administração municipal neste ano como forma de valorizar um importante local para a cultura no Parque Max Feffer. O trabalho de paisagismo foi realizado em volta do monumento já existente em homenagem ao líder dos Quilombolas, inaugurado há dez anos.

Também foi construído um caminho, um passeio público, para que as pessoas interajam com o local e sigam até a escultura e a placa que prestam tributo a esse icônico personagem da história do Brasil. "A criação desse jardim como forma de resgatar um importante monumento presente nas dependências do Parque Max Feffer evidencia o respeito que o governo municipal tem para com a diversidade", destacou Márcio Malt.