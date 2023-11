Nova base da GCM na região da Casa Branca será inaugurada neste sábado

A Prefeitura de Suzano inaugura neste sábado (11/11) a nova base da Guarda Civil Municipal (GCM) no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590), que será oficialmente chamada de "Base Operacional GCM Jose Inacio". Utilizada anteriormente como um posto de apoio para os agentes, agora a unidade ganha um novo status, após completa reformulação, e passa a contar com efetivo próprio.

Com novos equipamentos e agentes, será proporcionado um reforço da segurança em todos os bairros do entorno, como Jardim Vitória, Jardim Caxangá, Vila Moraes e demais localidades. A revitalização do espaço foi garantida com apoio do vereador Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde.

A nova unidade poderá intensificar o patrulhamento nas ruas da cidade, potencializando sua atuação para a identificação de drogas e de indivíduos suspeitos. A localização estratégica ainda agiliza os atendimentos recebidos por meio do canal de denúncias 153, trabalhando sempre com o suporte da Central de Segurança Integrada (CSI) Lubnan Mohamed Ghazal, que conta com 79 câmeras de segurança nas vias públicas, aliadas às 31 do programa Detecta do Estado de São Paulo, além dos 1.250 câmeras e 162 botões do pânico instalados nas escolas e creches municipais.

A estrutura da GCM conta ainda com a base central, situada na rua Alfredo Batista Pizzolato, 599, na Vila Figueira; com a base do Parque Max Feffer, na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador; e com a Base de Segurança Integrada (BSI) da Praça João Pessoa, no centro da cidade. As equipes estão distribuídas pelos seguintes grupamentos: Patrulha Maria da Penha, Canil, Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e Força Patrulha.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, destacou que a nova base da GCM contribui de forma significativa para o trabalho dos agentes. "Ali nós passaremos a ter um efetivo próprio, com profissionais que fazem o patrulhamento pela cidade, e toda a equipe de apoio, que garante o trabalho administrativo necessário para a organização das atividades. É um grande avanço para a segurança de nossa cidade", enfatizou o chefe da pasta.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou que a segurança é prioridade em Suzano e a administração municipal tem promovido ações contínuas para garantir a tranquilidade da população. "Estamos tornando a frota mais robusta com novas viaturas e a chegada de mais guardas civis municipais. Agora, com a nova base da Casa Branca, teremos ainda mais condições de proporcionar os serviços necessários para proteger os munícipes e contribuir com as forças policiais no combate aos crimes", frisou.