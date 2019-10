Nova Carreta da Mamografia começa a atender nesta terça-feira

Entre esta terça-feira (1º) e o dia 8 de outubro (terça-feira), as suzanenses vão poder realizar gratuitamente exames de mamografia, ultrassom e biópsia na Carreta da Mamografia, que está no estacionamento do supermercado Tenda Atacado (rua Baruel, 315 – Vila Costa). Para participar, as interessadas devem se cadastrar previamente no site da idealizadora do projeto, a Organização Não-Governamental (ONG) Américas Amigas (www.americasamigas.org.br). Ao todo, 60 vagas serão oferecidas diariamente.

A campanha intitulada "Mulheres Amigas no Outubro Rosa" conta com total apoio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), que tem à frente a primeira-dama Larissa Ashiuchi, e visa oferecer mais acesso ao exame de saúde, uma vez que o diagnóstico precoce do câncer de mama tem 95% de chances de cura.

De acordo com a ONG Américas Amigas, as mulheres selecionadas para fazerem os exames na carreta receberão e-mail e mensagem via WhatsApp com confirmação do local e horário, além de orientações sobre documentos e exames anteriores que deverão ser levados na data do atendimento. O laudo da mamografia será liberado no mesmo dia e, caso seja identificada alguma alteração, a mulher será encaminhada para laboratórios, clínicas e hospitais parceiros para a realização de exames complementares, também gratuitos.

"Quanto mais cedo o problema for detectado, mais chances de cura. Nosso objetivo aqui é unir forças e garantir mais saúde às mulheres. Fico muito feliz com essa parceria com a ONG Américas Amigas e com o Tenda Atacado", disse Larissa.