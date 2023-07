Nova comandante da GCM é apresentada ao Conseg Boa Vista

O evento contou com a presença do presidente do Conseg Boa Vista, Roberto Kobayashi; do vereador Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; do comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, o capitão Raimundo José de Lima; do delegado do 2º Distrito Policial do Boa Vista, Lourival Zacarias Noronha; do diretor de Manutenção da região norte, José Augusto Nunes, o Ligeirinho; da conselheira tutelar Rita Cavalcanti; do assessor do deputado estadual Danilo Balas, José Maria Alves; e dos membros Jackson Moreira e Margareth Schiavini.

Ao se dirigir aos moradores que compareceram ao auditório da escola, Silva destacou o novo comando da GCM suzanense, que está à frente da corporação desde o último sábado (24/06).

“A comandante Tatiana e o subcomandante Gomes estão em fase de transição e se inteirando de suas novas funções, por isso este é um ótimo momento para promover essa apresentação aos membros do Conseg Boa Vista e à população. Eles devem participar de outras reuniões do conselho, mas, em razão das funções que começaram a exercer, eles não estarão presentes em todos os encontros”. Após a fala do secretário, a dupla também fez o uso da palavra e contou que pretende trabalhar em parceria com os Consegs, assim como com as forças de segurança que atuam em Suzano.

“Vamos ajudar no que for preciso para contribuir com a segurança da região norte da cidade”, destacou Tatiana. “Estamos à disposição de todos para realizar um grande trabalho em busca da tranquilidade da nossa população”, completou Gomes.

Elogio

Durante a reunião, que durou cerca de uma hora e meia, o assessor do deputado estadual informou que a Patrulha Maria da Penha da GCM de Suzano foi elogiada pela equipe homônima de Rio Claro, distante a mais de 200 quilômetros de Suzano. Alves informou que esteve na cidade do interior paulista em 5 de junho para prestigiar a solenidade de entrega da medalha “Ruth Cardoso” e soube que o treinamento da equipe premiada foi promovido pela Patrulha Maria da Penha em 2018, o que rendeu elogios no dia da premiação.

“Para nós, é uma satisfação saber desse reconhecimento. De fato, nossos agentes são altamente treinados e, em razão dessa expertise, acabamos promovendo treinamentos para outras cidades brasileiras. Essa lembrança por parte da GCM de Rio Claro mostra que estamos no caminho certo”, finalizou o secretário de Segurança Cidadã.

