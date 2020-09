Nova composição do Avante faz convenção, mas não define candidato

A nova Comissão Provisório do Avante realizou convenção na tarde de quarta-feira (16), mas não definiu candidato a prefeito. O partido vai se reunir com a executiva estadual do partido amanhã para decidir quais serão os rumos que serão tomados nas eleições.

A informação foi divulgada na quarta-feira pelo presidente da Comissão Provisória do Avante de Suzano, Thiago Bianchi, junto com o secretário geral da estadual, José Evangelista.

Mais de 15 apoiadores do vereador Lisandro Frederico, que tinha o comando do partido, dentre eles pré-candidatos ao cargo de vereador do partido, estiveram na convenção. Contudo, nenhum nome foi apresentado. De acordo com Thiago Bianchi, a definição dos candidatos do Avante só deve sair após uma reunião entre a executiva municipal com a executiva estadual, com a presença do presidente da estadual, Josué Tavares, que está marcada para sexta-feira (18).

Os pré-candidatos questionaram o secretário geral da executiva estadual sobre a confirmação das candidaturas. José Evangelista garantiu apenas que os 29 pré-candidatos a vereadores, se estiverem com os documentos corretos, vão participar do pleito. “Esse definição cabe a executiva estadual em conjunto com a executiva municipal, ou, isoladamente. A chapa de vereadores está garantida. Hoje estamos realizando apenas a convenção porque é o último dia”, disse.

De acordo com Thiago Bianchi e José Evangelista, a definição para apresentar todos os pré-candidatos pode ser feita até o dia 26. “Prometo que não vou deixar ninguém no escuro. É ruim ficar no escuro. Estou à disposição de todos”, frisou o presidente da nova Comissão Provisória do Avante de Suzano.

Convenção de Lisandro

Na última terça-feira (15), o vereador Lisandro Frederico realizou convenção da sua candidatura a prefeito de Suzano em meio à disputa na Justiça pelo comando do Avante, partido do qual está filiado para disputar as eleições. A polêmica teve origem após a executiva estadual do partido destituir a Comissão Provisória Municipal.