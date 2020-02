Nova composição do Comdicas tomará posse na próxima semana

Os novos integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Suzano (Comdicas) para os anos de 2020 e 2021 tomarão posse no próximo dia 6 (sexta-feira), em cerimônia no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro). O ato, programado para as 14 horas, oficializará 16 homens e mulheres na função de acompanhar ações e políticas públicas voltadas à infância e juventude na cidade.

A posse atende ao decreto municipal nº 9.421/2020, assinado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi em 14 de fevereiro, que estabelece a nova composição e substitui o decreto municipal nº 9.134/2018, que tratou do biênio 2019/2020. O conselho é um órgão permanente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e tem caráter independente.

Pela administração municipal, farão parte integrantes das Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social, Esportes e Lazer, Governo, Cultura, Educação, Saúde, Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Comunicação Pública. Cada uma indicou representante titular e um suplente.

Pela sociedade civil, integrarão o Comdicas membros da Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (AADVIS), Associação Emaús, Instituto Gusmão dos Santos, Associação de Assistência à Mulher e a Criança Esperança (AAMAE), Instituto Thadeu José de Morais, Comunidade Kolping do Jardim São José, Instituto Virtutis e Amar Holiness. Todas essas entidades foram escolhidas por eleição direta pela população.

A primeira reunião extraordinária está prevista para ocorrer ainda em março, em caráter extraordinário. As reuniões ordinárias acontecem na primeira quinta-feira do mês, às 8h30, na Sala dos Conselhos, localizada no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro).

Segundo a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, a participação conjunta entre Poder Público e sociedade civil permite um trabalho mais eficiente. “Possibilita que as ações estejam ainda mais próximas das pessoas no dia a dia do município”, explicou o chefe da pasta, Murilo Inocencio.

Outras informações sobre o funcionamento do Comdicas estão disponíveis pelo telefone (11) 4745-2061. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.