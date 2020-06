Nova desinfecção de vias avança para centro expandido e Palmeiras

Os trabalhos da segunda fase de desinfecção de vias públicas coordenados pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano avançaram e chegaram aos bairros do chamado centro expandido da cidade e ao distrito de Palmeiras. Atualmente, as equipes da empresa responsável pela pulverização do composto de água e hipoclorito, a Pioneira Saneamento, promovem a ação nas regiões da Cidade Edson, do Jardim Natal e do Jardim Ikeda.

Nos últimos dias, os serviços foram realizados em toda a zona norte e também na área central de Suzano. “Vale lembrar que esta segunda fase da desinfecção é o repasse do composto, ou seja, já fizemos a pulverização em toda a cidade e estamos aplicando novamente como forma de reforçar o combate e a prevenção contra esse inimigo invisível que é o novo coronavírus (Covid-19)”, explicou o secretário Samuel Oliveira. A previsão é de que os trabalhos da nova etapa sejam concluídos em até 30 dias.

Os serviços de pulverização vêm ocorrendo em Suzano desde abril. Não só ruas, avenidas e estradas são desinfectadas, como também praças, a estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), unidades que prestam atendimento em Saúde e outros equipamentos públicos. Além da Pioneira Saneamento, já houve participação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e do Exército Brasileiro, por meio do 5º Batalhão de Infantaria Leve.

“Seguimos com o trabalho intenso, reforçando a pulverização nos locais por onde já passamos. Focamos também nesta segunda fase as áreas comerciais do centro e dos bairros e os locais de grande movimentação de pessoas. O enfrentamento ao novo coronavírus em Suzano não para”, destacou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.