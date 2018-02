Nova Diretoria da ACE de Suzano planeja ações para Palmeiras e Dona Benta

A nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano planeja para o biênio 2018/2020 ações para o Distrito de Palmeiras e Jardim Dona Benta. Conforme publicado pelo DS, o empresário Fernando Fernandes, de 37 anos, foi eleito como novo presidente da entidade suzanense.

Fernandes adiantou que a ACE de Suzano fará, a partir deste ano, ações para contemplar o Distrito de Palmeiras e o Jardim Dona Benta. “Essas duas regiões da cidade já contam com centros comerciais bem estruturados e fortalecidos”, argumentou o presidente eleito.

Ele também falou que haverá atividades específicas de incentivo aos empresários destas duas regiões. “Vamos realizar atividades para apoiar estes comerciantes a crescerem ainda mais. Essas ações serão feitas em sintonia com o trabalho realizado na região central”, informou.

Eleição

A eleição foi finalizada às 18 horas da última sexta-feira. Juntamente com Fernandes, foram eleitos: Neder Romanos (1º vice-presidente); Rogério Simões (2º vice-presidente); Enio Marcos Pizzolato (1º secretário); Ermelinda Siqueira (2º secretário); Luiz Carlos Renzi (1º Diretor Financeiro); Gilberto Quarelli de Moraes (2º Diretor Financeiro); Rodrigo Guarizo (Diretor de Marketing); Cristiano Ferreira Homan (Diretor de Relações Públicas); Ednilson Bezerra Vasconcelos (Diretor de Ações Sociais); Marcel Ueda (Diretor de Patrimônio), Carlos José Trevisan Júnior (Diretor Jurídico) e Maria Paula Mondroni (Diretor de Empreendedorismo). Segundo informações da instituição suzanense, a nova diretoria deverá tomar posse até o dia 30 de março.

Perfil

Fernando Fernandes é empresário e associado da ACE de Suzano desde abril de 1998. Em outras gestões, sempre participou como diretor ou conselheiro da entidade. “Aceitei esse desafio de ser o presidente da ACE porque sei do potencial do comércio suzanense. A ACE é uma entidade de muita credibilidade e conta com uma equipe muito capacitada. Tenho certeza que este biênio será de grandes avanços”, opinou.