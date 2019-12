Nova diretoria do Condemat toma posse no dia 2 de janeiro

A posse da diretoria eleita para o Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), será no próximo dia 2 de janeiro (quinta-feira), às 11 horas, na sede da entidade na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães.

A diretoria eleita para 2020 tem a seguinte composição: presidente Marcus Melo (Mogi das Cruzes); vice-presidente Vanderlon Gomes (Salesópolis); 1º tesoureiro Adriano Leite (Guararema); 2º tesoureiro Gustavo Henric Costa (Guarulhos) e secretário Celso Simão (Santa Branca).

Os demais prefeitos José Luiz Monteiro (Arujá), Walter Tajiri (Biritiba Mirim), José Carlos Fernandes Chacon (Ferraz de Vasconcelos), Mamoru Nakashima (Itaquaquecetuba), Gian Lopes (Poá), Fábia Porto (Santa Isabel) e Rodrigo Ashiuchi (Suzano) integram o Conselho Fiscal.

No início deste mês, o Condemat realizou a eleição do consórcio. Na ocasião, em coletiva, o prefeito mogiano enalteceu os trabalhos realizados pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi enquanto esteve à frente do Condemat.

Em seguido Melo contou sobre a atuação do Condemat, ao dizer que o consórcio atua de forma diferente de quando iniciou, em 2010.

“O consórcio constrói e desenvolve propostas em conjunto com as cidades vizinhas. Muitas vezes temos pessoas que residem em Mogi das Cruzes, mas trabalham em Suzano, ou vice-versa. A proposta do Condemat tem sido essa: criar políticas, soluções, projeto e propostas em comum com as cidades vizinhas”, explica Melo.

O tucano conclui, dizendo que pretende trazer, a cada mês, um secretário estadual diferente, para dialogar com os prefeitos e ouvir as demandas.