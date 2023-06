Nova edição do 'Programa Boa Visão' busca ampliar as consultas oftalmológicas em 18%

A Prefeitura de Suzano realizou nesta sexta-feira (23/06) o lançamento oficial de mais uma edição do “Programa Boa Visão”. Desta vez, a iniciativa busca ampliar as consultas oftalmológicas em 18%, além de adotar novos métodos digitais e automatizados para o atendimento. A ação garante consultas e óculos gratuitos, com a expectativa de realizar a testagem de mais de 3 mil idosos e 23 mil alunos do G3 ao 3º ano do ensino fundamental das escolas públicas municipais e estaduais e do sistema Sesi, em suas respectivas unidades.

O lançamento da edição foi apresentado pela presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, responsável pela manutenção do programa, que também conta com o apoio das Secretarias de Saúde e de Educação de Suzano.

De acordo com a primeira-dama, o sucesso da atividade reflete o êxito das parcerias traçadas ao longo dos anos. “O ‘Boa Visão’ cresce a cada dia, alcançando públicos estratégicos para este tipo de atendimento e oportunizando mais qualidade de vida. Agradeço o apoio das equipes do Saspe, do Fundo Social, da Saúde, da Educação e de todos os demais parceiros que se unem para que esse programa tão importante continue avançando em Suzano”.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, reforçou a importância da ação para a prevenção e detecção de doenças oculares, como a catarata. “Nosso objetivo neste ano é ampliar as consultas oftalmológicas em 18%, conforme demanda. Além das recomendações para óculos, o programa também garante o acompanhamento ao tratamento da catarata e de outras doenças oculares detectadas em avaliação médica”.

Já o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, destacou o empenho da pasta na operação escolar, sendo que a expectativa é de que 23 mil alunos sejam testados, contemplando, além das crianças, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), o Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência e estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Por sua vez, o presidente da Câmara de Vereadores, Joaquim Rosa, destacou a necessidade de manter o projeto. “Enxergar bem faz toda a diferença, seja para as crianças ou os idosos, isso traz qualidade de vida e um melhor desempenho para os estudantes, contribuindo para o aprendizado de todos eles. Em nome do prefeito Rodrigo (Ashiuchi) parabenizo todos os envolvidos”, resumiu o parlamentar.

Por fim, o prefeito Rodrigo Ashiuchi parabenizou o time pela grande ação integrada, contando ainda com o apoio de entidades conveniadas. “Fico muito feliz e honrado porque mais uma vez conseguimos oportunizar esse programa na cidade, desta vez também com novos métodos digitais e automatizados a fim de reduzir em 80% a utilização de papéis em trâmites internos. Essa ação já mostrou que faz a diferença, proporcionando a melhor visão do mundo”.

Presenças

O lançamento contou com a presença da dirigente Regional de Ensino de Suzano, Mara Silvia Bioto; da diretora do Sesi, Fernanda Cardoso; dos secretários Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), Cintia Renata Lira (Administração), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Alex Santos (Governo) e Paulo Pavione (Comunicação Pública).

Também participaram o presidente da Câmara de Vereadores, Joaquim Rosa, além dos vereadores Artur Takayama; Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado; e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

O interventor da Santa Casa de Suzano, Sadao Sakai, e o coordenador da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) e diretor da Vigilância Sanitária, Mauro Vaz, também participaram do evento.

Ainda marcaram presença o oftalmologista e ex-secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Guillaumon; a presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher (CMDM), Laís Matos; a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Suzano, Maria Margarida Mesquita; a representante do Suzano Shopping, Yasmin Gama; e demais representantes de entidades parceiras.

Cronograma

As inscrições para a operação “Melhor Idade” serão realizadas entre os dias 3 e 17 de julho, conforme cronograma estipulado junto às entidades conveniadas. Para participar é preciso ter 60 anos ou mais e apresentar RG, CPF, Cartão SUS, comprovante de endereço em Suzano e informar dois telefones para contato. Mais informações podem ser acessadas no site www.suzano.sp.gov.br.