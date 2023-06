Nova edição do projeto de adoção 'Baby, me Leva' ocorre neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer vai receber neste domingo (04/06) mais uma edição do projeto “Baby, me Leva”, evento de adoção responsável de animais executado pela Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do setor de Bem-Estar Animal. Para esta oportunidade, cerca de 50 pets entre cães e gatos que sofreram maus-tratos ou foram abandonados por antigos tutores, serão disponibilizados para encontrar novos lares.

A atividade vai ocorrer nas dependência do parque, situado na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador, das 10 às 17 horas, e, para levar os animais para casa, os novos tutores passarão por um questionário realizado por Organizações não Governamentais (ONGs), entidades e protetores parceiros com o objetivo de verificar as condições dos interessados em ter um animal de estimação.

No momento da adoção é necessário que o candidato esteja em posse de um documento de identidade com foto e comprovante de residência, tanto original quanto cópia. Também é imprescindível que o responsável seja maior de 18 anos.

Visando atender aqueles que não conseguem comparecer presencialmente para levar um novo amigo de quatro patas para casa, a pasta indica o acesso dos interessados ao portal www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva, endereço eletrônico em que é possível verificar os pets disponíveis para, na sequência, iniciar o processo adotivo.

Após a visualização, os candidatos devem manifestar interesse por meio do e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br ou do telefone (11) 4745-2055 e assim iniciar os trâmites. Depois de fazer o primeiro contato, os interessados podem agendar uma visita, momento em que passam por uma avaliação do perfil, para, posteriormente, conhecer o animal e oficializar a adoção.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, as adoções são gratuitas, todavia é necessário ter responsabilidade para cuidar de um pet.