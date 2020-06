Nova edição do projeto ‘Varal do Bem’ oferece máscaras em troca de alimentos Ação do Fundo Social de Solidariedade de Suzano começa nesta quinta-feira (11/06), no Paço Municipal

Por De Suzano 11 JUN 2020 - 17h04

A ação irá ocorrer no térreo do Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas Foto: Irineu Júnior/Secop Suzano O Fundo Social de Solidariedade de Suzano inicia nesta quinta-feira (11/06) uma nova edição do projeto “Varal do Bem”. Desta vez, o munícipe poderá adquirir uma máscara de proteção de tecido contra o novo coronavírus (Covid-19) em troca de cinco quilos de alimento não-perecível. Os itens foram doados ao órgão municipal por pessoas físicas e jurídicas e agora estão disponíveis para o projeto, que tem por objetivo angariar os produtos para a composição de cestas básicas que serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade. A ação irá ocorrer no térreo do Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. Vale destacar que a ação deve seguir neste período de quarentena enquanto houver estoque de máscaras. “Esta é mais uma iniciativa para que possamos auxiliar aqueles que mais precisam, principalmente neste período delicado em que estamos vivendo. Quero deixar aqui meu agradecimento a todos que participaram com a doação das máscaras e nos ajudam a fazer o bem”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

