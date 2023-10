Nova estação na Penha será 'atalho' do Alto Tietê para Avenida Paulista

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) está finalizando a escavação da Estação Penha da Linha 2-Verde, que vai beneficiar os passageiros das linhas 11-Coral (Estudantes/Luz) e 12-Safira (Calmon Viana/Brás) da CPTM, principalmente no acesso à Avenida Paulista e a alguns bairros da Zona Sul de São Paulo.

As obras do complexo de estações da Penha estão em execução. Este complexo contará com a construção da estação da Linha 2-Verde e da estação que vai atender a Linha 11-Coral. Atualmente, o sistema de transporte metropolitano sobre trilhos já conta com uma estação Penha, que pertence à Linha 3-Vermelha (Corinthians-Itaquera/Palmeiras-Barra Funda) e que também vai integrar este complexo.

Segundo o Metrô, quase toda a escavação do complexo já foi realizada, assim como o revestimento em concreto das paredes. O Metrô também está edificando o edifício das salas técnicas que vai abrigar parte da área de transferência entre as três estações do complexo.

Essa construção, segundo o Metrô, envolve desafios como o desvio provisório da via da CPTM, que está próximo de ser concluído, para a ocupação do espaço onde serão feitas as plataformas da futura estação da Linha 11, além do desvio do Córrego do Rincão, já realizado, para a escavação da estação da Linha 2.

De acordo com o Metrô, ao todo, serão 25 mil metros quadrados de área construída com 43 escadas rolantes e oito elevadores, sendo 17,5 mil metros quadrados para a estação da Linha 2 com 30 escadas rolantes e 6 elevadores, enquanto a da Linha 11 terá 7 mil metros quadrados com 13 escadas rolantes e dois elevadores.

O que muda?

Atualmente, a Linha 2-Verde do Metrô liga as estações Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo, e Vila Madalena, bairro boêmio da Zona Sul paulistana. A Avenida Paulista pode ser acessada em várias estações da Linha 2, mas para o passageiro que mora no Alto Tietê, o acesso a esta linha é um pouco complexo.

Quem sai de Estudantes e cruza as cidades da região pela Linha 11 precisa ir até a estação Brás e “retornar” pela Linha 10-Turquesa da CPTM até a estação Tamanduateí, que atende a Linha 2-Verde. O mesmo vale para quem sai de Calmon Viana, que precisa ir até o Brás e fazer este retorno.

Existe ainda a opção pela Linha 4-Amarela, que pode ser acessada na Estação Luz (terminal da Linha 11-Coral), levando até a estação Paulista-Consolação da Linha 2-Verde; e a Linha 1-Azul, que também pode ser acessada na Estação Luz, levando às estações Paraíso e Ana Rosa, da Linha 2-Verde.

Com a construção da Estação Penha, da Linha 11-Coral, o passageiro que sai do Alto Tietê “corta” o retorno pela Linha 10 e as baldeações no Centro de São Paulo, fazendo apenas uma transferência na Penha, sem precisar chegar ao Centro da capital.

A reportagem do DS calculou o tempo gasto para chegar ao local onde deve ser instalada a Estação Penha, da Linha 11-Coral. Em horários fora do pico, de Suzano à Penha, são gastos cerca de 40 minutos. O trajeto, de Suzano à Tamanduateí, leva em torno de 1h05 (contando o tempo de espera por um trem da Linha 10 na plataforma 2 da Estação Brás).

O ganho de tempo com a construção do complexo ainda é incerto, mas a distância das estações Penha e Tamanduateí é de cerca de nove quilômetros em linha reta.

O Metrô não informou quando as obras serão finalizadas. O projeto de ampliação da Linha 2-Verde ocorre entre a Vila Prudente e a Penha com mais 8,4 km de vias e oito novas estações, cruzando a zona leste de São Paulo.

Quando estiver pronto, o novo trecho, de acordo com a companhia, vai “agilizar o deslocamento na própria zona leste e também e facilitar o acesso a outras regiões da capital, além de redistribuir a demanda no transporte sobre trilhos e oferecer mais conforto à população”.