Nova etapa da Campanha de Vacinação contra o Sarampo terá início na próxima 2ª

A segunda etapa da Campanha de Vacinação contra o Sarampo, desta vez focada na população com idade entre 20 e 29 anos, vai começar no próximo dia 18 (segunda-feira). As doses estarão disponíveis nas 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) de Suzano. Só neste ano, 9,6 mil pessoas já foram imunizadas, principalmente crianças e adolescentes.

O diferencial em relação a essa nova fase é que serão duas datas especiais de mobilização na cidade. O primeiro Dia D ocorrerá em 23 de novembro (sábado), apenas em Suzano, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde. Haverá pontos de vacinação na estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), no Parque Max Feffer e na UBS Dr. André Cano Garcia – Boa Vista, das 8 às 16 horas, exceto no primeiro local, onde a ação acabará às 17 horas.

Já o segundo será no próximo dia 30 (sábado), assim como em todo o País, quando se encerrará oficialmente a campanha. Neste caso, a mobilização acontecerá em todos os postos. Em dias úteis, a vacinação estará disponível das 8 horas às 15h30, à exceção da USF do Jardim Europa, às segundas e quartas-feiras, e da USF do Jardim Maitê, às terças-feiras, onde o serviço se estende até as 20 horas.

A Secretaria de Saúde de Suzano informou que tem o número de doses adequado para a demanda do município e que está em contínuo contato com a Secretaria de Estado da Saúde para o encaminhamento de mais caso seja necessário. Para ser imunizado, o interessado deve apresentar documento original com foto e, se possível, a carteira de vacinação.

A nova etapa da campanha complementa o processo de proteção contra o sarampo realizado em todo o País no período de 7 a 25 de outubro. Em 2019, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica apontou que foram confirmados 35 casos da doença em Suzano, mas sem mortes.

Para o secretário municipal de Saúde, o médico Luis Cláudio Rocha Guillaumon, o trabalho de prevenção é crucial para a garantia do bem-estar de todos. “Sempre ressaltamos que a informação salva vidas e que a vacinação é fundamental contra uma doença que antes estava controlada no País, uma enfermidade que, infelizmente, está causando mortes em outras regiões e Estados. Por isso, estamos sempre atuando para reduzir o risco na nossa cidade”, afirmou.

A vacina tríplice viral disponível na campanha protege contra sarampo, caxumba e rubéola, (SCR) e está prevista no Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde. A dose é aplicada aos 12 meses de idade, com reforço aos 15 meses. Crianças, adolescentes e jovens adultos, de 1 a 29 anos, devem receber duas vezes a vacina. Pessoas entre 30 e 59 anos precisam ter, pelo menos, uma comprovada. A vacina é contraindicada para gestantes e imunodeprimidos, como aqueles submetidos a tratamento de leucemia e pacientes com câncer.