Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 13 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 13/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Nova fábrica de celulose impulsiona vendas e receita da Suzano no segundo trimestre

Receita somou R$ 13,3 bilhões com a negociação de 3,7 milhões de toneladas de celulose e papéis

13 agosto 2025 - 16h07Por da Reportagem Local
Nova fábrica de celulose impulsiona vendas e receita da Suzano no segundo trimestreNova fábrica de celulose impulsiona vendas e receita da Suzano no segundo trimestre - (Foto: Divulgação)

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, divulgou recentemente o balanço do segundo trimestre de 2025 (2T25) com vendas de 3,7 milhões de toneladas de celulose e diferentes tipos de papéis. O volume comercializado representa uma alta de 28% em comparação ao mesmo período de 2024 (2T24) e reflete principalmente as fortes contribuições operacionais resultantes da fábrica de celulose construída em Ribas do Rio Pardo (MS), cuja produção teve início em julho de 2024. A receita líquida entre abril e junho somou R$ 13,3 bilhões, alta de 16% em igual comparação.

A ampliação da capacidade produtiva de celulose no Brasil, combinada com o impacto positivo das vendas de papéis das fábricas recém-adquiridas nos Estados Unidos e o câmbio mais favorável, mitigou o impacto na receita causado pela queda de preços da celulose no mercado global na comparação com o mesmo período do ano anterior. Como resultado, o EBITDA ajustado atingiu R$ 6,1 bilhões e a geração de caixa operacional da Suzano totalizou R$ 4,1 bilhões no trimestre. Na última linha do balanço, o resultado foi positivo em R$ 5 bilhões, influenciado pelo impacto contábil positivo da variação cambial na dívida e nas operações de hedge em moeda estrangeira.

 “Estamos completando o primeiro ano de operação de nossa nova fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, cujo forte desempenho operacional já ampliou a nossa competitividade em custos. Ao mesmo tempo, seguimos avançando em nossa estratégia de longo prazo de crescimento com criação de valor, com o anúncio da joint venture com a Kimberly-Clark. Seguiremos disciplinados e focados em extrair os ganhos econômicos potenciais que acreditamos existir na nova joint venture e em ampliar ainda mais nossa competitividade nos próximos anos", afirma o presidente da Suzano, Beto Abreu.

A alavancagem da Suzano em dólares, medida pela relação entre dívida líquida e EBITDA ajustado, fechou o segundo trimestre em 3,1 vezes. O custo caixa de produção de celulose, excluindo paradas, foi de R$ 832 por tonelada, resultado que comprova o início de uma tendência de queda a ser ainda mais significativa no segundo semestre de 2025.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Psicóloga que atuou no Raul Brasil e na enchente do RS recebe homenagem da Câmara
Homenagem

Psicóloga que atuou no Raul Brasil e na enchente do RS recebe homenagem da Câmara

Jantar de gala da OAB Suzano reúne mais de 280 pessoas no Dia da Advocacia
Cidades

Jantar de gala da OAB Suzano reúne mais de 280 pessoas no Dia da Advocacia

Ortopedista alerta: hábito de usar celular pode gerar uma carga de 27 kg no pescoço
Região

Ortopedista alerta: hábito de usar celular pode gerar uma carga de 27 kg no pescoço

Cantor mirim de Itaquá irá se apresentar na Festa de Peão de Barretos
Cidades

Cantor mirim de Itaquá irá se apresentar na Festa de Peão de Barretos

Educação de Ferraz realiza formação da cultura afro-brasileira
Cidades

Educação de Ferraz realiza formação da cultura afro-brasileira

Mãe espera há 5 anos por medicamento para filha com doença rara em Suzano
Cidades

Mãe espera há 5 anos por medicamento para filha com doença rara em Suzano