Nova programação do Cineteatro começa nesta quarta-feira

A Secretaria de Cultura de Suzano definiu a nova programação do Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Jardim Paulista) para setembro, tendo as grandes viagens da sétima arte como temática principal. A pasta exibe produções renomadas às quartas-feiras, às 14 e às 19 horas, sempre de forma gratuita.

A exemplo, neste primeiro dia (06/09), a princesa havaiana da Disney, “Moana”, abre as atrações do mês, ao passo que no período da noite, a comédia nacional “Colegas” assume o protagonismo com um trio de portadores da síndrome de Down que parte em uma aventura diferente para realizar um grande sonho.

Na quarta-feira seguinte (13/08), o mês de exibições segue com “Raya e o Último Dragão”. A animação dos estúdios Disney/Pixar conta a lenda de uma princesa que está em busca da paz e, para isso, precisará desvendar os mistérios da mítica criatura que deve selar a paz entre os reinos da fantasia. Já no segundo horário do dia, o longa “Uma Vez em Veneza” toma a tela com um romance surpreendente entre o alemão Maximilian e a brasileira Maria, casal que pretende conhecer a cidade-título situada na Itália.

No dia 20, a Cultura suzanense prepara uma terceira animação 3D com “Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica”, que conta a incrível história de dois elfos adolescentes que buscam reviver a magia de seu mundo. Na parte da noite, “O Último Ônibus” promete emocionar os espectadores com a trajetória de Tom, um idoso britânico que deseja voltar à sua cidade natal e honrar o legado de sua falecida esposa.

Por fim, na última quarta-feira do mês (27/09), as atrações especiais têm início com um clássico da Disney que trouxe o Pato Donald ao Brasil. Em “Você já foi à Bahia?”, o resmungão personagem une-se às aves Zé Carioca e Panchito em uma divertida viagem pela América Latina para conhecer as belezas de vários países, incluindo as terras tupiniquins. Mais tarde, a comédia “Perdidos em Paris” encerra a programação com a trajetória de uma canadense que deve viajar à França para encontrar uma parente distante, encontrando diversos e divertidos apuros no caminho.

O vice-prefeito e secretário de Cultura de Suzano, Walmir Pinto, explica que as grandes viagens sempre trazem histórias interessantes e curiosas, como as que serão apresentadas no Cineteatro. “Dentro deste tema, buscamos apresentar uma diversidade interessante com animações infantis que podem ser aproveitadas por toda a família no período da tarde, e histórias um pouco mais conectadas à realidade nas exibições das 19 horas. Serão grandes experiências”, comentou.

Saci Clube

Junto com a programação regular de exibições, o Cineteatro Wilma Bentivegna também receberá as edições do grupo de debates “Saci Clube”, todas as terças-feiras, sempre a partir das 19 horas, também de forma gratuita.

A edição inaugural deste mês (05/09) tem o filme “Acampamento Wee” como objeto de estudo. A produção brasileira apresenta um grande mistério em volta de um retiro mal-assombrado, tendo direção de Julia Gomes e Manoel Castro Alves - este, inclusive, presente na roda de debates.

Nas edições seguintes, a Cultura suzanense exibirá os filmes “A Noite de Samedi”, “Palhaços x Jason” e “A Lenda de Fênix”, sempre com debates e reflexões acerca de múltiplos aspectos das produções, desde a técnica para realização dos longas até a mensagem e os significados por trás deles.