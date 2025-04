Nova sede do Boa Vista começa a funcionar a partir desta quarta-feira

A nova sede do Conselho Tutelar da região norte, o CT2, localizado na rua Jaime Leme, 33, no bairro Cidade Boa Vista, passa a funcionar normalmente nesta quarta-feira (16/04), um dia depois de ser inaugurado em grande estilo pela administração municipal, que garantiu a primeira entrega da gestão para esta localidade.

O equipamento ficará aberto entre 8 e 17 horas, de segunda a sexta-feira, e se tornará referência para defesa dos direitos de crianças e adolescentes na região norte, tendo capacidade para realizar até 350 atendimentos mensais, sendo cinco de forma simultânea. Também passam a ser disponibilizados os novos canais de contato deste Conselho Tutelar, que incluem o telefone fixo, (11) 4748-8188, e o número em regime de plantão, (11) 96394-7095, que funcionará 24 horas por dia, nos sete dias da semana.

Cinco conselheiros estarão mobilizados para prestar o suporte à população, sempre com acompanhamento e apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.