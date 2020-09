Nova sinalização é instalada na Avenida Brasília

A Avenida Brasília e a Rua Ipês está recebendo nova sinalização semafórica na Vila Urupês. Serão quatro focos semafóricos em três estágios, além das botoeiras para acionar o estágio de travessia para pedestres.

A informação é da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano.Quando os equipamentos estiverem funcionando, serão proibidas de ambos os lados da rua Ipês as conversões à esquerda para acessar a avenida Brasília, sendo as demais permitidas conforme a sinalização.

De acordo com a pasta, a intervenção servirá para garantir maior organização e segurança no cruzamento das vias, onde diariamente trafegam milhares de veículos, e proporcionar aos pedestres uma travessia segura, com tempo específico.

Os trabalhos tiveram início na semana passada e a previsão é de que os semáforos comecem a operar na próxima segunda-feira (14/09).