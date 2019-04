Novas academias ao ar livre começam a ser instaladas em Suzano

A Prefeitura de Suzano realiza atualmente a implantação de 60 academias ao ar livre em diversos pontos do município. A previsão é de que todas elas sejam instaladas até o final do primeiro semestre. Os trabalhos começaram em fevereiro e o principal objetivo é promover a prevenção à saúde.

Até o momento, 19 locais já receberam as academias: Jardim Varan, Miguel Badra (em dois pontos diferentes), Jardim do Bosque, Jardim Leblon, Residencial Nova América, Vila Urupês, Praça Cidade das Flores, Jardim Monte Cristo, Jardim São José, Vila Fátima, Cidade Boa Vista, Jardim Suzanópolis, Parque Maria Helena (em dois pontos diferentes), Sesc, Jardim Fernandes e Jardim Revista. Já o Jardim Europa está com a base montada para receber os aparelhos.

De acordo com a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos, da Prefeitura de Suzano, a implantação das academias ocorre por meio de recursos federais e emendas parlamentares de vereadores, que indicam os locais. Os próximos pontos a receberem os aparelhos já estão sendo definidos. O cronograma prevê três instalações por dia pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos.

As academias ao ar livre são compostas de aparelhos de musculação e exercícios físicos implantados em espaços públicos, como praças e parques. A administração municipal entende que elas são grandes aliadas na prevenção à saúde. Em pontos já instalados muita gente já está aderindo. “A saúde é prioridade em nossa gestão e entendemos que asacademias ao ar livre incentivam a prática de esportes e proporcionam bem-estar e qualidade de vida”, destaca o prefeito Rodrigo Ashiuchi.