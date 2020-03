Novas academias ao ar livre começam a ser instaladas

A Prefeitura de Suzano deu início nesta semana ao processo de instalação de mais 12 academias ao ar livre na cidade. A primeira está ocorrendo no Jardim Colorado e nos próximos dias serão mais oito, em bairros como Jardim Fernandes e Jardim Europa.

A desta semana ficará no cruzamento das ruas Ivo Miguel da Silva e Laércio Veloso da Cruz, e contará com equipamentos voltados para a realização de exercícios físicos para diversos grupos de músculos, bem como instruções para a utilização e manutenção adequadas. A instalação, como realizado ao longo do ano de 2019, está sendo executada pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos.

As 12 futuras academias ao ar livre contam com investimentos por meio de emendas da Câmara e recursos federais. André Chiang, assessor da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), afirma que a prefeitura vem acompanhando o processo para os novos pontos: “Estamos trabalhando em conjunto com as comunidades locais para o pleno atendimento de suas necessidades”.

Desde janeiro de 2017, Suzano recebeu a instalação de 74 equipamentos voltados ao bem-estar e à qualidade de vida da população.