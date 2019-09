Novas indústrias e redes hoteleiras demonstram interesse em Suzano

Suzano pode ter nos próximos dias o anúncio da construção e/ou criação de novas indústrias e redes hoteleiras. A informação é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano. Na prática, a questão é tratada com confidencialidade. A Prefeitura não divulgou quais serão os setores, tampouco a quantidade de indústrias que demonstraram interesse em iniciar atividades na cidade.

A possibilidade de novas indústrias começarem a ser construídas é considerada animadora. Em nota, a assessoria do município revelou que a pasta de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego tem conversas abertas com a iniciativa privada. "Algumas empresas têm procurado a Prefeitura (de Suzano) mesmo neste momento de economia pouco aquecida", informou.

Para atrair ainda mais o setor privado, em especial para definir o município como o escolhido, a pasta realizou levantamento de possíveis áreas para a implantação dessas indústrias. Houve, por exemplo, diálogos com o Governo do Estado, por meio do Investe SP e Desenvolve SP, para a criação de incentivos.

Outro importante interesse, que pode fomentar o turismo da cidade, é relativo ao interesse a redes hoteleiras. A Prefeitura disse que "algumas já apresentaram interesse em serem implantadas na cidade". Os nomes, porém, não foram divulgados.

O governo suzanense, gestão Rodrigo Ashiuchi (PL), avalia que o investimento na cidade é importante. "Uma das grandes características da pasta, inclusive, é diversificar a atuação em vários setores da economiza (apoio ao setor industrial, de serviços e comercial, assim como o setor primário, de agricultura)".

Para se ter ideia, a cidade vai lançar este mês o projeto 'Suzano Tem', que busca estimular agentes economicamente ativos de Suzano para consumir na própria cidade, por meio da busca por fornecedores, produtos e serviços no próprio município. "Comércio com comércio, comércio com indústria, pessoa com comércio, pessoa com pessoa e etc. Assim, a geração de riqueza permanece na própria cidade. A pasta vai buscar para este encontro entidades comerciais, industriais e de serviços (Ciesp, Acoris, CDL, Sincomércio, ACE, etc...) Mais detalhes serão divulgados ainda esta semana", completou a nota.

'guerra fiscal'

Para evitar uma espécie de 'guerra fiscal' na região - quando mais de uma cidade disputa a vinda de empresas do mesmo setor-, o município elaborou, em conjunto com outras prefeituras do Alto Tietê, uma minuta de lei. A medida segue em análise de viabilidade.