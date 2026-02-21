Novas inscrições para aulas da 'Oficina Corporal' começam nesta segunda-feira

A Prefeitura de Suzano inicia nesta segunda-feira (23/02) as inscrições de novos alunos para 293 vagas nas atividades do projeto “Oficina Corporal”. A participação é gratuita e estimula a prática de exercícios físicos que contribuem para a saúde e a qualidade de vida. O prazo segue até 27 de fevereiro (sexta-feira) ou enquanto durarem as vagas, com atendimento das 8 às 11 horas e das 18 às 20 horas, na Arena Suzano, dentro do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

Para realização do cadastro, os interessados deverão comparecer pessoalmente e apresentar documento oficial com foto, comprovante de endereço, duas fotos 3x4 e, em caso de cardiopatias ou outras condições de saúde sensíveis à atividade física, atestado médico. O acesso será garantido por meio de uma carteirinha que deve ser renovada anualmente e as aulas devem começar em 2 de março.

O projeto oferece uma programação variada durante a semana e foca no fortalecimento muscular, condicionamento físico e bem-estar. As atividades se iniciam às 7 horas, com aulas de aproximadamente 45 minutos de manhã e à tarde. O calendário inclui pilates solo às segundas, quartas e sextas-feiras, às 18, 19 e 10 horas, respectivamente. São 55 vagas divididas entre os três horários. As aulas de alongamento acontecem nas segundas-feiras, às 19 horas, e nas quintas-feiras, às 7 horas, e contam com 43 vagas. As atividades de circuito funcional são realizadas às quartas-feiras, às 10 horas e às 18 horas, e às sextas-feiras, às 7 horas, somando 75 vagas. Na categoria aero hiit, uma das mais procuradas, as sessões acontecem às terças, quartas e sexta-feiras, às 7, 8 e 9 horas, e há 60 vagas disponíveis. Já GAP (treino focado em glúteo, abdome e pernas) conta com horários nas terças-feiras, às 10 horas, e nas quintas-feiras, às 8 horas, com 40 vagas. Há também uma aula de hiit (treino intervalado de alta intensidade) abdominal na quinta-feira, às 10 horas, com 20 vagas.

A professora de educação física Tamires Lúcio, responsável pelas atividades, destaca o acompanhamento profissional aos participantes. Para garantir o conforto e eficiência durante as aulas, é necessário comparecer com roupas adequadas para prática esportiva e tênis. É recomendado levar também uma garrafa com água e uma toalha pequena.

A proposta do projeto “Oficina Corporal” é oferecer atividade física e qualidade de vida para diferentes perfis, corpos e objetivos. Cada aula é pensada para trabalhar o fortalecimento muscular e o condicionamento físico. “As atividades ajudam em postura, flexibilidade, força, resistência, respiração e gasto energético. Com acompanhamento e orientação profissional, o programa tem potencial para mudar a vida dos participantes”, concluiu a professora.