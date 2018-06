Nove cidades da região têm notas sobre acesso ao saneamento básico

O Alto Tietê tem nove cidades no Ranking da Universalização do Saneamento, realizado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes). Apenas Biritiba Mirim não forneceu dados ao Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS1), usado como base para o levantamento. O estudo classifica as cidades brasileiras em quatro categorias, conforme a pontuação total obtida nos indicadores de abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de resíduos sólidos e destinação adequada de resíduos sólidos. Poá teve o melhor desempenho da região, com a pontuação de 499,9.

O município poaense é o único do Alto Tietê classificado na categoria Rumo à Universalização, junto com apenas 15% do total de cidades brasileiras. Poá conseguiu a nota 100 em todos os cinco indicadores, exceto na coleta de esgoto, em que o município obteve avaliação 99,9. No país, a nota total máxima, que é 500, foi obtida apenas por quatro cidades: São Caetano do Sul, Piracicaba, Santa Fé do Sul e Uchoa, todas do estado de São Paulo. Já na classificação Compromisso com a Universalização, aparecem Suzano e Mogi das Cruzes, com as notas 457,5 e 455,8, respectivamente. De acordo com o levantamento, o município suzanense obteve nota total em três indicadores: abastecimento de água, coleta e destinação adequada de resíduos sólidos. Enquanto Mogi teria atingido a nota máxima apenas no quesito destinação adequada de resíduos sólidos.

Classificam-se na categoria Empenho Para Universalização as outras seis cidades da região consideradas no estudo. Arujá obteve 420,3 como nota total, com 100% de aproveitamento nos indicadores de abastecimento de água e destinação adequada de resíduos sólidos. Este último quesito também foi totalmente estabelecido em Ferraz de Vasconcelos, que tem avaliação de 413,4. A indicação plena da destinação adequada de resíduos sólidos ainda foi verificada em Salesópolis, com nota 394,4; Guararema, com avaliação 383,1; Itaquaquecetuba, com 369,7, e Santa Isabel que alcançou 308,6 na pontuação total. O levantamento também conta com a classificação Primeiros Passos Para a Universalização, em que são ranqueadas as cidades com notas totais abaixo de 200.