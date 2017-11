Comércio de Suzano aposta nos meses de novembro e dezembro para reaquecer vendas

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, André Loducca, espera uma recuperação econômica do comércio nesses últimos dois meses de 2017. Em entrevista ao jornalista Ayl Marques, no programa 120 Minutos da Rádio SP/Rio 101.5 FM, Ludocca também afirmou que um trabalho em conjunto com as pastas deve cuidar das empresas já instaladas na cidade, antes de atrair novos empreendimentos.

A expectativa é de que os meses de novembro e dezembro representem um reaquecimento comercial. "Não acredito que teremos uma recuperação forte, mas deixaremos de cair. Neste ano, a gente teve um problema político muito sério, que reflete na economia e no humor das pessoas, mas eu estou esperançoso", disse. Ludocca vê um movimento positivo contagioso entre as associações comerciais da região. "O comércio tende a se reestruturar. Sem galgar degraus altos, mas acho que teremos uma melhora".

O secretário destaca que o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 11% nos últimos três anos. "Como entidade de classe, a gente acha que vai ter uma recuperação, mas tivemos uma queda de quase 11%, então tem que subir de alguma forma. Mesmo que 2018 seja um ano de divisões políticas, por ser ano eleitoral, acho que teve um desligamento entre política e economia. A economia meio que se descolou e consegue (se manter) pela vontade dos empresários".

Sobre os parques industriais na cidade, Ludocca ressaltou as burocracias e trâmites legais para a instalação de novas áreas. Por isso, um trabalho conjunto com as demais pastas é necessário para o desenvolvimento econômico do município. "A empresa analisa o terreno, mas também a educação, atrações e mobilidade urbana da cidade. Suzano se prepara, mas tem um longo caminho. Como comerciante, acho que mais importante do que instalar empresas, é cuidar do que já temos aqui. Temos um canal aberto e queremos criar o reconhecimento para as melhores empresas da cidade. A soma deste PIB é muito maior que a nossa receita (orçamento municipal). São pessoas competentes que fazem uma série de ações sociais de logísticas, de previsão de investimento, que é preciso reconhecimento".

Ludocca afirmou que a pasta de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego trabalha diretamente com oito secretarias. "O fato de querer conhecer a fundo uma secretaria, não significa que estou ingerindo. Eu tenho direito, como cidadão, de saber exatamente o que acontece com transparência. O alinhamento de ações economiza nossa energia e gera maior rendimento no trabalho".