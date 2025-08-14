Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 14 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Novidades marcam a 4ª edição do Decola Jovem, a maior feira de educação do Alto Tietê

Evento gratuito acontece em 04 de setembro no Clube de Campo e terá foco total em empreendedorismo, carreira e oportunidades concretas

14 agosto 2025 - 16h37Por da Reportagem Local
Novidades marcam a 4ª edição do Decola Jovem, a maior feira de educação do Alto Tietê Novidades marcam a 4ª edição do Decola Jovem, a maior feira de educação do Alto Tietê - (Foto: Divulgação)

A cidade de Mogi das Cruzes será novamente palco de um dos eventos mais esperados da região: a 4ª edição do Decola Jovem, a maior feira de educação, carreira e propósito do Alto Tietê. O evento acontece no dia 04 de setembro, das 8h às 21h, no Clube de Campo, com entrada gratuita.

Neste ano, a programação traz novidades que prometem transformar a experiência dos participantes. Uma das grandes atrações será o Aquário, um ambiente exclusivo criado para promover conexões estratégicas entre jovens talentos e profissionais experientes do mercado. Mentores, empreendedores e recrutadores de grandes empresas estarão à disposição para trocas de ideias, orientação profissional e até oportunidades reais de carreira.

A programação de 2025 também contará com a participação de Dennis Nakamura, engenheiro formado pela USP e com MBA em Finanças de Projetos, que se destacou como gestor no iFood, contribuindo para o crescimento da empresa de R$ 3,5 milhões para cerca de R$ 200 milhões em faturamento mensal. Atualmente, Nakamura atua como empreendedor no setor de tecnologia e startups, sendo sócio da iVipCoin e fundador da holding Red&Red Company, com investimentos no setor alimentício.

“Ao escolher Dennis Nakamura como palestrante, o Decola Jovem reforça sua proposta de conectar estudantes a profissionais inspiradores que vivenciaram trajetórias de sucesso. Sua experiência em startups, educação executiva e inovação faz dele figura ideal para motivar os jovens participantes do evento.”, destaca Malu Fernandes, vereadora em Mogi das Cruzes e idealizadora do projeto.

A feira conta, ainda, com um espaço específico para o Ensino Superior, com palestras em parceria com o Sebrae, além de oficinas, painéis e atividades práticas.

Outro destaque será o podcast ao vivo, comandado pelo maior portal voltado à educação no Brasil, o "Reinventando a Educação". O espaço receberá autoridades, educadores, empresários e empreendedores em conversas inspiradoras e informativas, que também serão disponibilizadas online para atingir ainda mais pessoas.

A força do Decola também se reflete nas marcas que caminham junto com o projeto. Nesta edição, já estão confirmadas Vidha Pod Cast, Anhembi Morumbi , SEBRAE, CNA, UMC, Anhanguera, Sicredi, Óticas Diniz, UBC/Cruzeiro do Sul, Naútico Mogiano, CIEE, Bunkyo Empresarial, Orthodontic, AGEF (Agência de Fomento Empresarial), CIAE Intercâmbios, Neobpo, São Judas e Institutos Federais da Região, além do apoio do CIESP, entre outras instituições que acreditam no potencial da juventude e investem ativamente no seu futuro.

Desde sua criação, o Decola Jovem já impactou mais de 15 mil estudantes, conectando conhecimento, propósito e oportunidades reais de desenvolvimento pessoal e profissional.

 

SERVIÇO

Decola Jovem 2025

Maior feira estudantil do Alto Tietê

04 de setembro de 2025 (quinta-feira), das 08h às 21h

Clube de Campo de Mogi das Cruzes/SP

Entrada gratuita

Informações: @decolajovem | decolajovemmogi@gmail.com

Deixe seu Comentário

Leia Também

Documentário "Dentro da Cena" pré-estreia no Núcleo de Cultura Ousadia, em Mogi, no domingo (17)
Cidades

Documentário "Dentro da Cena" pré-estreia no Núcleo de Cultura Ousadia, em Mogi, no domingo (17)

Abertura da 5ª Mostra de Dança reúne mais de 300 pessoas no Teatro Municipal
Cultura

Abertura da 5ª Mostra de Dança reúne mais de 300 pessoas no Teatro Municipal

Evento sobre regularização fundiária do Crea integra Suzano
Cidades

Evento sobre regularização fundiária do Crea integra Suzano

Manutenção promove limpeza de vala de drenagem em Palmeiras
Prevenção

Manutenção promove limpeza de vala de drenagem em Palmeiras

Assistência Social e Comdicas aprovam 15 projetos aptos a receberem doações
Cidades

Assistência Social e Comdicas aprovam 15 projetos aptos a receberem doações

Psicóloga que atuou no Raul Brasil e na enchente do RS recebe homenagem da Câmara
Homenagem

Psicóloga que atuou no Raul Brasil e na enchente do RS recebe homenagem da Câmara