Novidades marcam a 4ª edição do Decola Jovem, a maior feira de educação do Alto Tietê

A cidade de Mogi das Cruzes será novamente palco de um dos eventos mais esperados da região: a 4ª edição do Decola Jovem, a maior feira de educação, carreira e propósito do Alto Tietê. O evento acontece no dia 04 de setembro, das 8h às 21h, no Clube de Campo, com entrada gratuita.

Neste ano, a programação traz novidades que prometem transformar a experiência dos participantes. Uma das grandes atrações será o Aquário, um ambiente exclusivo criado para promover conexões estratégicas entre jovens talentos e profissionais experientes do mercado. Mentores, empreendedores e recrutadores de grandes empresas estarão à disposição para trocas de ideias, orientação profissional e até oportunidades reais de carreira.

A programação de 2025 também contará com a participação de Dennis Nakamura, engenheiro formado pela USP e com MBA em Finanças de Projetos, que se destacou como gestor no iFood, contribuindo para o crescimento da empresa de R$ 3,5 milhões para cerca de R$ 200 milhões em faturamento mensal. Atualmente, Nakamura atua como empreendedor no setor de tecnologia e startups, sendo sócio da iVipCoin e fundador da holding Red&Red Company, com investimentos no setor alimentício.

“Ao escolher Dennis Nakamura como palestrante, o Decola Jovem reforça sua proposta de conectar estudantes a profissionais inspiradores que vivenciaram trajetórias de sucesso. Sua experiência em startups, educação executiva e inovação faz dele figura ideal para motivar os jovens participantes do evento.”, destaca Malu Fernandes, vereadora em Mogi das Cruzes e idealizadora do projeto.

A feira conta, ainda, com um espaço específico para o Ensino Superior, com palestras em parceria com o Sebrae, além de oficinas, painéis e atividades práticas.

Outro destaque será o podcast ao vivo, comandado pelo maior portal voltado à educação no Brasil, o "Reinventando a Educação". O espaço receberá autoridades, educadores, empresários e empreendedores em conversas inspiradoras e informativas, que também serão disponibilizadas online para atingir ainda mais pessoas.

A força do Decola também se reflete nas marcas que caminham junto com o projeto. Nesta edição, já estão confirmadas Vidha Pod Cast, Anhembi Morumbi , SEBRAE, CNA, UMC, Anhanguera, Sicredi, Óticas Diniz, UBC/Cruzeiro do Sul, Naútico Mogiano, CIEE, Bunkyo Empresarial, Orthodontic, AGEF (Agência de Fomento Empresarial), CIAE Intercâmbios, Neobpo, São Judas e Institutos Federais da Região, além do apoio do CIESP, entre outras instituições que acreditam no potencial da juventude e investem ativamente no seu futuro.

Desde sua criação, o Decola Jovem já impactou mais de 15 mil estudantes, conectando conhecimento, propósito e oportunidades reais de desenvolvimento pessoal e profissional.

SERVIÇO

Decola Jovem 2025

Maior feira estudantil do Alto Tietê

04 de setembro de 2025 (quinta-feira), das 08h às 21h

Clube de Campo de Mogi das Cruzes/SP

Entrada gratuita

Informações: @decolajovem | decolajovemmogi@gmail.com