Novo acesso para a Vila Monte Sion é implantado na SP-66

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano informou ontem que motoristas e motociclistas já podem utilizar o novo acesso para a Vila Monte Sion implantado na rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), na altura do Jardim Natal. O trecho está aberto à circulação desde o dia 4 de setembro (sexta-feira).

A pista sentido bairro-centro da via recebeu uma terceira faixa destinada à conversão para a esquerda, ligando assim à rua José Tanoeiro – que deixou de ser de mão dupla e passou a ter sentido único de direção. Segundo a pasta, a sinalização semafórica, horizontal (pintura) e vertical (placas) complementam a intervenção, que contribuirá com os condutores vindos de Mogi das Cruzes que necessitam chegar a bairros da região leste da cidade.

A secretaria informou que existiam pedidos de moradores quanto a essa alteração no trânsito, com o objetivo de facilitar o acesso – até então era necessário fazer o retorno na altura do Hospital Auxiliar das Clínicas. Após reuniões com a população local e estudos elaborados pelos técnicos da pasta, foi desenvolvido o projeto e, na sequência, houve a execução da obra.

Para isso, foi retirada parte do canteiro central para a inclusão de uma nova faixa exclusiva para essa conversão (que é proibida para ônibus e caminhões), de modo que não interferisse no fluxo normal de veículos na rua Dr. Prudente de Moraes. Quando o sinal fecha na via, o semáforo recém-instalado abre para que os condutores possam atravessar e chegar até a Vila Monte Sion.