‘Novo Baruel’ será entregue nesta sexta-feira

A revitalização do entorno da Igreja do Baruel, no Distrito de Palmeiras, será inaugurada nesta sexta-feira (27) a partir das 13 horas.

O evento fará parte da programação da 103ª Festa do Baruel, que começa nesta sexta-feira.

Os trabalhos concluídos compreendem o acabamento da pintura e da sinalização da área, além dos detalhes finais na iluminação e limpeza do local, que recebeu novo pavimento com bloquetes e jardinagem.

A Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi, popularmente conhecida como Praça do Baruel, teve uma série de melhorias nos últimos meses. Houve colocação de guias e sarjetas, troca de pavimento, remoção de antigas estruturas do logradouro, topografia, preparação de solo, paisagismo e substituição da iluminação pública. Além disso, o local ainda ganhou duas novas esculturas temáticas do artista plástico Rodrigo Bittencourt.

O investimento total está estimado em R$ 1.337.631,99, sendo R$ 648.875,93 oriundos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Atividades junto à comunidade

A entrega da praça será marcada por uma série de atividades junto à comunidade, a partir das 13 horas, com parque inflável gratuito, feira gastronômica e de artesanato e apresentações de dança e fanfarra antes da cerimônia de inauguração.

No período da noite, ainda estão previstos shows dos músicos Leon Guerreiro e Marcos & Bueno.

Os trabalhos, acompanhados pelas Secretarias Municipais de Planejamento Urbano e Habitação e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, visam a implantação de um centro turístico na área de 4,2 mil m², conhecida como o local da fundação histórica de Suzano.

Objetivo

O objetivo da obra, anunciada na última edição da Festa do Baruel, é manter as tradições do município em uma nova configuração do espaço, que no futuro poderá contar com um polo de gastronomia, fomentando ainda mais turismo na região.