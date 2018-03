Novo comandante da PM promete intensificar policiamento na região

O novo comandante do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPA/M-12) de Mogi das Cruzes, coronel Ronaldo Gonçalves Faro, assegurou nesta quarta-feira (7) que vai intensificar o policiamento em áreas tidas como 'problemáticas' na região e trabalhar para reduzir o volume de ocorrências e demandas dos 10 municípios que vai atender. Ele defendeu tambémparcerias com a Polícia Civil e as Guardas Municipais. "Estamos desenvolvendo algumas operações em áreas mais problemáticas das cidades, onde iremos intensificar o policiamento, deslocando efetivos da administração para apoiar a parte territorial”, disse.

Segundo o comandante, não se pode falar em grandes operações “porque nossos meios são finitos, portanto não vamos criar mais homens e desviar mais vagas”.

O comandante afirmou que a PM vai focar em planejamento para combater a criminalidade. “Muitos acham que isso pode fazer com que percam muito tempo porém, dependendo da situação, pode auxiliar e muito o serviço do policial militar", enfatiza.

O coronel Faro assume o cargo no lugar da comandante Mônica Puliti Ferreira. Ela permaneceu na função até o fim de janeiro.

O novo comandante também destacou a importância do trabalho da Polícia Militar com a comunidade e enfatizou que irá trabalhar para desmistificar a imagem negativa que algumas pessoas têm do policial militar e ainda informou que defende ainda a interação entre os poderes, desde a Guarda Municipal até o Ministério Público. "Em breve, devo fazer uma visita ao Delegado da Polícia Civil, para vermos alguns trabalhos em conjunto, bem como a Guarda Municipal e o Ministério Público, visando sempre o bem-estar da comunidade local", finaliza.

Homenagem

Durante o tradicional café realizado na sede do CPA/M-12 em Mogi, 12 policiais militares de três batalhões da região - 17º, 32º e 35º - e o cão Judá, do Canil de Suzano, foram homenageados. Na cerimônia, todos receberam certificado de destaque pelo desempenho de seus serviços no mês de fevereiro. Destaques para a comandante da Força Tática do 35° Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), Vivian Alexandrina e sua equipe que deteve 21 pessoas no caso do último domingo onde os torcedores do Corinthians foram emboscados por torcida do Santos, em Itaquaquecetuba.